V Črnomlju z več kot 39 stopinjami padel julijski temperaturni rekord

Ob tem zaradi požarov na Krasu danes beležijo povišane vrednosti delcev na merilnih mestih Solkan, Nova Gorica, Koper, Ljubljana in Kranj. Zaradi močnejšega jugozahodnika lahko pričakujemo povišane ravni delcev tudi v osrednjem delu Slovenije. V Kopru je vrednost ozona danes ob 13. uri presegla opozorilno vrednost.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporom v času trajanja visokih vrednosti ozona.

Prve osvežitve je pričakovati popoldne in zvečer, in sicer predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji, kjer vremenoslovci napovedujejo nevihte in možna krajevna neurja.

V ponedeljek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. V torek bo spremenljivo, padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Vročina bo popustila, je zapisano na spletnih straneh Arsa.