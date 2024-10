V. d. direktorja Podgoršek: Dejavnost trboveljske bolnišnice ni ogrožena

Na vprašanje, ali bo bolnišnica dobila novo kuhinjo, je odgovoril, da je bilo že izdano pooblastilo za izvedbo projekta, ki je ocenjen na nekaj manj kot dva milijona evrov. Zanj je to tudi še eden izmed pokazateljev, da ministrstvo ne namerava zapreti bolnišnice.

Ocenil je, da je bolnišnica v resnih finančnih težavah, realizacija programov bolnišnice pa je zelo dobra. Prav zaradi dobre izvedbe teh programov Kordež vidi lepo prihodnost za to bolnišnico.

"Bolnišnica se sooča s težavami, tako v poslovanju kot pa tudi s kadrovskimi težavami, vendar iz vidika predlogov in konkretnih rešitev, ki so bile predstavljene, mislim, da smo lahko pozitivni in verjamem, da se bo do samega poslovanja pristopalo z vso resnostjo in rešitvami," je dejal Kordež.