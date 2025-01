Petrič se bo prijavil tudi za polni mandat generalnega direktorja Policije

"Kot karierni policist se ob prevzemanju funkcije v. d. generalnega direktorja Policije zavedam, da prevzemam vodenje v času ki je za Policijo zelo zahtevno. Najprej bo treba to barko, ki se nahaja v nemirnem morju, spraviti v mirno morje, da bo lahko razpela svoja jadra in mirno jadrala proti cilju," je v izjavi za medije uvodoma povedal Damjan Petrič .

Ali Petič ustreza pogojem za mesto generalnega direktorja Policije?

Petrič, ki upravo kriminalistične policije vodi od 18. julija 2023, je pred tem, od marca 2022, začasno vodil Policijsko upravo (PU) Ljubljana. "Damjan Petrič, prejemnik več priznanj, je karierni policist in kriminalist, ki je v svojih več kot 36 letih zaradi izkušenj, strokovnosti in znanja napredoval od policista in kriminalista na terenu na različne vodstvene položaje v Policiji," so sporočili iz notranjega ministrstva.

Petrič, rojen leta 1969, se je po šolanju na takratni Kadetski šoli za miličnike leta 1988 zaposlil na policijski postaji Ljubljana Šiška, nato pa v karieri napredoval v pomočnika komandirja, kasneje še v višjega kriminalističnega inšpektorja in vodjo sektorja kriminalistične Policije.

Leta 2012 je na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici pridobil naziv magister prava. Med osamosvojitveno vojno je bil vodja skupine posebne policijske enote PU Ljubljana in ima status vojnega veterana. Petrič je tudi prejemnik številnih priznanj Policije, so še poudarili na spletni strani.