Nakupujejo v Sloveniji, ker jih 'špecerija' doma stane dvojno

Sobotni dopoldanski nakupi v Brežicah. Pred eno od trgovin približno polovica kupcev iz sosednje Hrvaške. Nekateri so čez mejo prišli šele v izvidnico.

"Mi smo prvič prišli sem v trgovino, nikoli še nismo bili," pravi prva sogovornica. "Prišli smo testirat nov avto. Odločili smo se, da gremo na avtocesto, da pridemo v Brežice. Marsikaj se sliši. Če smo že tu in gremo na kavo, smo prišli mimogrede pogledat še, kakšne so cene," pa razlaga še ena od mimoidočih.

Drugi, redni obiskovalci, imajo povsem izdelano računico.

"So stvari, ki stanejo približno enako, ampak na splošno je ceneje. Predvsem bio izdelki," pravi ena od nakupovalk. "Mesa, olja in moke se ne izplača vzeti tu, to je veliko ceneje na Hrvaškem, medtem ko so sladkarije, čipsi in podobno tu veliko cenejši," pojasnjuje sogovornik. "Gremo po sokove in kosmiče za otroke," razlaga še ena od nakupovalk. "Čaji, testenine, riž, se kar najde," pravi še ena od sogovornic. "Pogosto pridemo, enkrat mesečno opravimo nakupe. V povprečju potrošimo od 300 do 400 evrov v Sloveniji. Na Hrvaškem bi bilo to zagotovo 650 evrov," dodaja sogovornik.

In obisk trgovine bo Hrvate kmalu še bolj udaril po žepu. Grozijo jim namreč nove podražitve sira, kisle smetane, jogurtov in suhih mesnin.

"DDV na mleko je pet odstotkov, na repromaterial 13 odstotkov, na proizvod pa 25 odstotkov. Ta 25-odstotni DDV nam vzame ves dobiček iz proizvodnje, mi pa živimo od predelave," pravi mlekar Darko Pavičević, direktor mlekarsko-živinorejske zadruge.

Milivoj Medven, direktor v mesnopredelovalni industriji, razlaga: "Država zasluži več kot zasluži mesna industrija. Mesna industrija si ne more privoščiti 25-odstotne marže, DDV pa je 25-odstoten."

Rešitev vidijo v petodstotnem DDV-ju na vso hrano, čeprav lansko znižanje DDV-ja ni prineslo nižjih cen na trgovskih policah. "Petodstotni DDV bi nam omogočil, da cen ne bi dodatno dvigovali. Cene pri nas zagotovo ne bi rasle," dodaja Pavičević.

Odprtih ust pa goste vse bolj puščajo tudi hrvaški gostinci. V dalmatinskem mestu Trogir so ponekod za tonik plačali vrtoglavih 7 evrov, za kavo z mlekom štiri evre in pol, za povsem preprost meni sedmih čevapčičev s pomfrijem pa 10 evrov in pol.