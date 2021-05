Oproščeni prispevki se lahko izvzemajo iz davčnega obračuna

Finančna uprava RS (Furs) je aprila lani na svojih spletnih straneh objavila stališče glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih, ki se razlikuje od dotedanje prakse. Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo – normirance, ki jim prispevke plačuje država (npr. samozaposleni v kulturi) ali na ostale normirance podjetnike, ki so bili na podlagi protikoronskih ukrepov za obdobje marec–maj 2020 oproščeni prispevkov za socialno varnost.

"Gre za stališče, po katerem se prispevki, ki jih plača država, pri normirancih ne izvzemajo iz davčnega obračuna. Za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposlene osebe, se namreč oprostitev prispevkov realizira preko določitve davčne osnove. To je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti,"so sporočili s Fursa.