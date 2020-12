V decembru zaenkrat brez prometnih nesreč s smrtnim izidom

Agencija za varnost prometa je 1. decembra začela kampanjo Varujmo življenja, vozimo trezni! z univerzitetnima kliničnima centroma Ljubljana in Maribor, mariborskim zdravstvenim domom - Centrom za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze, Policijo, Zavodom Reševalni pas in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, so sporočili z agencije.

Po navedbah agencije se je kampanja izkazala za zelo učinkovito, saj je še pred iztekom dosegla več kot 300.000 ljudi, naše ceste pa niso terjale smrtnih žrtev. V drugi epidemiji, od 19. oktobra do vključno 23. decembra, je število prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, upadlo za polovico v primerjavi z lanskim enakim obdobjem (158 prometnih nesreč letos, 319 v enakem obdobju lani).

Tudi podatki od 1. do 23. decembra izkazujejo podoben trend, kar za polovico manj prometnih nesreč zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola (60 letos, 129 lani). Še bolj spodbudni pa so podatki o posledicah teh prometnih nesreč, saj od 19. oktobra do vključno 27. decembra na agenciji ne beležijo smrtnih žrtev zaradi alkoholiziranih povzročiteljev, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani pet.

Tudi pri poškodbah zaradi alkoholiziranih povzročiteljev so zabeležili znaten upad, kar 66 odstotkov manj je bilo skupaj lažjih in hudih telesnih poškodb.

Agencija za varnost prometa se v zadnjih urah iztekajoče akcije, ki jo bodo v prihodnjem letu še ponovili, zahvaljuje vsem, ki so z ozaveščanjem pripomogli k izboljšanju stanja na področju vožnje pod vplivom alkohola, reševalcem, zdravnikom, policistom in gasilcem, pa tudi vsem voznicam in voznikom."Skupaj smo dokazali, da s sodelovanjem in odgovorno udeležbo v prometu lahko pomembno izboljšamo prometno varnost na naših cestah, ki je odvisna od ravnanja vsakega posameznika," so poudarili v sporočilu za javnost.

Vse udeležence v prometu pred silvestrskimi praznovanji še poziva, naj se vozijo le trezni z najvišjo mero odgovornosti do vseh. Agencija svetuje, da pred odhodom na pot vozniki spremljajo razmere na cestah, poskrbijo za dosledno pripenjanje vseh oseb v vozilu z varnostnim pasom, med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona, spoštujejo cestnoprometne predpise, vozijo zmerno in spoštljivo do vseh udeležencev.