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Slovenija

V delu Slovenije preklic velike požarne ogroženosti

Ljubljana, 18. 08. 2026 15.55 pred 2 urama 1 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Suša

Uprava za zaščito in reševanje je razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in Policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Kot so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja z današnjim dnem velja v občinah na območju izpostav Kranj in Slovenj Gradec ter v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin na območju novogoriške ter v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje na območju celjske izpostave.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija sta na območju teh občin danes nehala izvajati poostren nadzor.

Drugod po državi je še vedno v veljavi velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 29. julija. To pomeni, da je na teh območjih poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih infrastrukturnih objektov, kuriti kresove in zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija bosta na območjih, kjer je še v veljavi velika in zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, še naprej izvajala poostren nadzor nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi.

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zasvobodo22
18. 08. 2026 17.52
ocitno tud pri naskonec ceprav palo bore malo dezja a gasilci ze prali gasilski avto
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0 0
wsharky
18. 08. 2026 17.07
in pikniki v naravi se lahko začnejo juhuhu
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