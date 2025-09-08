V desetih letih se je hrana podražila za več kot polovico

Cene življenskih potrebščin se ne umirjajo – avgusta so bile v povprečju za tri odstotke višje kot pred letom dni. Meso in sadje sta se podražila za 10 odstotkov, čokolada za 19, kava pa za 28 odstotkov. Razlogov za višje cene je več, od višjih cen energentov do višjih stroškov dela in transporta. V zadnjih desetih letih so se cene življenjskih potrebščin zvišale za tretjino, hrana celo za več kot petdeset odestotkov. In kaj se je medtem dogajalo s plačami?