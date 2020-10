V DeSUS še čakajo morebitne kandidature za predsednika

Za mesto predsednika DeSUS so doslej prispele tri kandidature, čakajo pa še torkovo pošto, pravi vodja poslancev DeSUS Franc Jurša. Nabora kandidatov ne želi ocenjevati, pa tudi ne razkriti, komu gre njegova podpora. Sta pa tako on kot ministrski kandidat Jože Podgoršek izrazila željo, da bi poslanci in oba ministra enotno podprli enega kandidata.

Kot so že pojasnili v stranki, za predsednika stranke za zdaj kandidirajoKarl Erjavec, Srečko Felix Krope in Dominik Šteiner. V izjavi novinarjem v DZ pa je Jurša dejal, da je še možno, da bi kakšna kandidatura prispela s torkovo pošto, če jo je kdo oddal v soboto, pa pošta ni bila odpravljena. Poslanska skupina tako v torek še ne bo govorila o kandidatih, želijo pa opraviti z vsakim od njih pogovor. Kot je dejal Jurša, bi si želel, da bi bili v poslanski skupini enotni pri podpori enemu kandidatu, ni pa gotovo, da se bo to zgodilo. Ali bo sam Erjavca podprl, Jurša ne razkriva Kot je povedal Jurša, ni vedel, da bo med kandidati tudi nekdanji predsednik stranke Erjavec. A ob njegovi kandidaturi ni bil posebej presenečen, saj je Erjavec, ko se je z njim pogovarjal, "večkrat izrazil bojazen za to stranko".Ali bo sam Erjavca podprl, Jurša ni želel razkriti, volitve so tajne in bo to zadržal v tajnosti, volil pa bo tako, kot misli, da bo prav za stranko, je pojasnil.

icon-expand Kot je povedal Jurša, ni vedel, da bo med kandidati tudi nekdanji predsednik stranke Erjavec. FOTO: Aljoša Kravanja

Na vprašanje, kaj bi vnovičen prihod Erjavca na čelo stranke pomenil za obstoj DeSUS v aktualni koaliciji, je Jurša ponovil, da o tem, ali bo stranka v tej ali oni koaliciji, ne odloča en človek, ampak organi stranke in tudi poslanska skupina. "V kolikor bo prišlo do tega, se bomo vsi skupaj usedli in se pogovorili o delu vnaprej,"je dejal. Snovalci koalicije ustavnega loka jih še niso povabili k pogovorom. Pobuda za koalicijo ustavnega loka je po njegovih besedah legitimna, to pravico imajo. Mnenja pa je, da bi morali dejansko voditi politiko, ki ne bi bila vezana le na rušenje vlade, ampak bi bila najprej vsebinska s predstavitvijo, kaj bi želeli narediti tistega, kar vlada doslej ni naredila. So pa v DeSUS zaenkrat s tem, kar so dosegli v zdajšnji desnosredinski vladi, zadovoljni in pričakujejo, da se bo uresničilo, kar je zapisano v koalicijski pogodbi. Jurša je tudi prepričan, da se bodo po izvolitvi novega predsednika stranke v koaliciji znova pogovarjali o tem, ali naj bo na čelu urada za demografijo direktor ali pa morda minister brez resorja. Po odloku, ki ga je sprejela vlada, bo urad vodil direktor, prvotno pa je bilo predvideno, da bo na čelu urada minister brez resorja. Na vprašanje, ali sprememba ni bila usklajena z njimi, pa je odvrnil, da so se o tem pogovarjali,"odločali pa so na vladi". 'Predsednik bo imel zelo zahtevno nalogo' Kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoJože Podgoršek, ki naj bi na ministrskem mestu zamenjal zadnjo predsednico DeSUS Aleksandro Pivec,je v izjavi novinarjem ocenil, da bo novi predsednik stranke, kdorkoli to bo, imel zelo zahtevno nalogo, da"stranko poenoti, konsolidira, jo spravi nazaj v tirnice stare slave". Neke spremembe zagotovo bodo, meni Podgoršek."Ali govorimo tudi o kakršnem koli posegu na mojo funkcijo, je pa verjetno danes povsem preuranjeno govoriti," je dodal.

icon-expand Karl Erjavec FOTO: Bobo