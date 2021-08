V devetih storitvenih dejavnostih od 23. avgusta krajša veljavnost testa

Tudi na področju storitvenih dejavnosti vlada uvaja novo ureditev izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja). Novi vladni odlok se tako sklicuje na odlok, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Od 23. avgusta se za izpolnjevanje pogoja PCT, tudi za zaposlene, ki delajo v storitvah higienske nege, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, v igralnicah, igralnih salonih in prirejanju posebnih iger na srečo, v sejemski in kongresni dejavnosti, gostinski dejavnosti, nastanitvenih storitvah in v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, upoštevajo rezultati testov hitrih antigenskih testov, pri katerih od odvzema brisa ni minilo več kot 48 ur, in testi PCR, pri katerih je od brisa minilo največ 72 ur.

Prihodnji teden bo sicer v omenjenih dejavnostih še veljala dosedanja ureditev, torej da je za neprebolevnike in necepljene zahtevano testiranje enkrat tedensko.

Vlada je nov odlok sprejela "glede na hiter porast okužb z različico delta v državah članicah EU, v posledici česar obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije glede novega koronavirusa v Sloveniji", so še zapisali na ministrstvu.

Na petkovi dopisni seji je vlada spremenila še vrsto drugih odlokov, namenjenih obvladovanju epidemije covida-19. Tako bo denimo za taksiste že od prihajajočega ponedeljka test PCR veljal 72, hitri test pa 48 ur, novosti med drugim prinašajo tudi ponovno uvedbo zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah.