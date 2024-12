V diskoteki Lipa 19 let po tragediji spet organizirajo zabave – kako je to mogoče?

Če je v preteklih letih družina Zavašnik že imela ideje o zabavah, pa je vabila vsaj pakirala pod drugo ime diskoteke. A zdaj, in to ravno v božičnem času, ko se vsako leto znova odprejo rane družin žrtev, ki dve desetletji niso dočakali odškodnin, Zavašniki klubu vračajo stari naziv. Lipe očitno nočejo izpustiti iz rok, čeprav naj bi bila prodaja diskoteke zagotovilo za izplačila odškodnin.

Sosedje so ob tem presenečeni. "Vsak petek in soboto je žur napovedan," je povedal eden od njih.

Ob tem, ko so pred 19 leti v diskoteki Lipa zaradi neustreznega varovanja na predbožični večer v stampedu množice umrla tri mlada dekleta, so se zdaj pojavili kričeče rdeči plakati, ki vabijo na zabavo v klub Lipa to soboto. Nič manj vpadljiva niso vabila objavljena na družbenih omrežjih. Na vabilih pa piše, da se klub vrača v čase "norih zabav".

Kako je torej sploh možno, da tam zdaj Zavašniki organizirajo zabave? Neuradno zato, ker še ni prepisa imetja v zemljiško knjigo. Dogajanje spremljata tako policija kot inšpektorji. "Kar se dogaja z Lipo oziroma lastniki, ni več kršitev, ampak ekscesni primer, ki ga zakonodaja ne more predvidet. Glede na to, da je zdaj obletnica, si ne moreš mislit, da nekdo sploh pripravlja zabave, glede na dogodek, ki se je zgodil v tem istem objektu," je povedala Andreja But, glavna tržna inšpektorica.

Zavašniki so sicer ustanovili podjetje z registrirano gostinsko dejavnostjo, ki dogodke lahko oglašuje, pojasnjuje inšpektorica, ne sme pa jih, v kolikor ne izpolnjuje vseh pogojev za obratovanje, izvajati. Inšpektorji so jih večkrat vzeli pod lupo, a vsakič, ko so hoteli izdati kazen, so Zavašniki izvedli manever. "Ko bi inšpektor lahko podal predlog za prepoved opravljanja dejavnosti, je zavezanec zamenjal organizacijsko obliko. Zato so morali vse začeti znova," pojasnjuje inšpektorica.

Poleg tega so se Zavašniki na postopke tudi vedno pritožili.

Hkrati pa Lipa nima uporabnega dovoljenja in se tam dogodki tudi zato sploh ne bi smeli odvijati. Glavna tržna inšpektorica ob vsem tem pravi le še, da gre verjetno za provokacijo. Zato tudi upa, da se pri Zavašnikovih nima nihče želje zabavati.