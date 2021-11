V dobrem tednu unovčili skoraj 15.000 turističnih bonov

Prebivalci Slovenije so v zadnjih dneh pospešeno unovčevali lanske in letošnje turistične bone. Če je bilo 22. oktobra skupno unovčenih 11.038 bonov, jih je bilo 31. oktobra 26.011. Do konca oktobra je bilo sicer unovčenih 79 odstotkov vseh turističnih bonov in 58 odstotkov bonov 21. Boni veljajo do konca leta, odločevalci pa ne razmišljajo, da bi podaljšali njihovo veljavnost.

Od začetka unovčevanja turističnih bonov, torej od 19. junija lani, do konca oktobra je bilo unovčenih 1.621.390 ali 79 odstotkov turističnih bonov v skupni vrednosti 228,44 milijona evrov, kar je 64 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs). Do razlike odstotkov med številom unovčenih bonov in njihovo vrednostjo po pojasnilih Fursa prihaja, ker nekateri upravičenci bona namreč še niso unovčili v celotni vrednosti.

icon-expand Ponudniki namestitev svarijo, da si 'vavčerski oddih' rezerviramo – če le lahko – med tednom, saj so vikendi do konca leta ponekod že polno zasedeni. FOTO: Thinkstock

Zdravilišča in terme so bili med krompirjevimi počitnicami skoraj polni, zadovoljni pa so bili tudi drugi ponudniki nastanitev. "Ne moremo se pritoževati, bilo je polno vse do danes," so povedali včeraj. Večina gostov je bila domačih, saj so mnogi pretekli teden pohiteli s koriščenjem bonom, ki veljajo le še dva meseca. Ker jih še kar nekaj nismo porabili, ponudniki namestitev svarijo, da si 'vavčerski oddih' rezerviramo – če le lahko – med tednom, saj so vikendi do konca leta ponekod že polno zasedeni.

Turistične bone je vsem prebivalcem Slovenije lani v luči pomoči zaradi novega koronavirusa prizadetemu turizmu prinesel tretji protikoronski zakon, polnoletnim v vrednosti 200 evrov in mladoletnim v vrednosti 50 evrov. Skupaj so turistični boni sicer vredni 356,86 milijona evrov, unovčiti jih je mogoče v turističnih namestitvenih obratih za nočitev ali nočitev z zajtrkom. Letos se je država odločila za dodatno pomoč v obliki bonov, a je unovčevanje poleg turizma razširila še na dejavnosti gostinstva, kulture in športa. Boni 21 so prebivalcem Slovenije na voljo od 16. julija. Od takrat do konca oktobra je bilo unovčenih 1.180.829 ali 58 odstotkov bonov 21 v skupni vrednosti 82,66 milijona evrov ali 44 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov. Največ bonov 21 so prebivalci Slovenije koristili v gostinstvu Do konca oktobra je bilo v tem sektorju unovčenih 43 odstotkov bonov 21. V turizmu je bilo unovčenih 37 odstotkov, v kulturi 14 odstotkov in v športu šest odstotkov vseh bonov 21. Od unovčenih bonov v kulturi jih je bilo več kot dve tretjini namenjenih za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov, so pojasnili na Fursu. Polnoletnim prebivalcem Slovenije pripada bon 21 v vrednosti 100 evrov in mladoletnim v vednosti 50 evrov. Skupna vrednost vseh bonov 21 je okoli 187 milijonov evrov.

icon-expand Do zdaj je bilo najmanj bonov uporabljenih za športne dejavnosti. FOTO: Dreamstime