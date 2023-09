V dobrodelnih Stožicah tudi Robert Golob in Tina Gaber

Nogometna zvezdniška ekipa je v Stožice privabila številne znane obraze, od glasbenikov do politikov. Športni spektakel si je med drugim prišla ogledati predsednica države Nataša Pirc Musar , predsednik vlade Robert Golob s partnerko Tino Gaber , ljubljanski župan Zoran Jankovič , ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon , minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in evropski poslanec Matjaž Nemec .

Na dobrodelnem dogodku je tudi nekaj glasbenikov, ki so pred 16-tisočglavo množico zapeli med polčasom. Skupina Hamo in Tribute to Love je zapela pesem Prva vrsta, v kateri prepeva pomenljiv verz "Ker če daš, nekdo ima," na odru v Stožicah pa sta nastopila še Zoran Predin s pesmijo Hudič in Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out, s singlom Novi Val.