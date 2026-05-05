Slovenija

V Dobrunjah uradno odprli nov moški zapor za 388 oseb

Ljubljana, 05. 05. 2026 17.36 pred 1 uro 4 min branja 120

Avtor:
N.L. STA
Nov moški zapor v Dobrunjah v Ljubljani

V Dobrunjah so tudi uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji, je bilo slišati na slavnostni otvoritvi, ki so se je udeležili številni visoki predstavniki sodstva.

Ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj je v nagovoru zbranim gostom spomnila, da je novi moški zapor v Dobrunjah prvi novi zapor v Sloveniji po letu 2005, ko je svoja vrata odprl zapor v Kopru. "To pomeni, da danes ne odpiramo le novega objekta, ampak zapiramo tudi dolgo obdobje odlašanja in pomanjkanja vlaganj ter odpiramo novo poglavje razvoja zaporskega sistema," je poudarila.

Kot je dejala, so za projektom izgradnje novega moškega zapora leta dela, številni izzivi in tudi veliko vztrajnosti. Današnje odprtje tako ni samoumevno, ampak rezultat skoraj desetletja priprav, številnih strokovnih odločitev in skupnega dela mnogih ljudi, je izpostavila.

"To, kar vidimo, ni razkošje, temveč standard pravne države"

Spomnila je, da je obstoječi moški zapor na Povšetovi v Ljubljani deloval v objektih, ki niso bili grajeni za ta namen, bili so dotrajani in pogosto neustrezni tako z vidika varnosti kot z vidika človekovih pravic. Ob pogledu na novi zapor v Dobrunjah pa marsikdo najprej opazi sodobnost, urejenost in svetlobo, je dejala.

"Zelo jasno želim povedati, da to, kar vidimo, ni razkošje, temveč standard pravne države, standard, ki pomeni varnost, preglednost, nadzor in pogoje, v katerih je mogoče kazen izvrševati zakonito in učinkovito. Dolga leta smo v Sloveniji imeli zapore, ki teh standardov niso dosegali," je opozorila.

Vrednost projekta več kot 86 milijonov

Kompleks novega zapora se razprostira na skoraj 26.000 kvadratnih metrov površin in bo lahko sprejel 388 oseb. Je tudi ena največjih investicij v pravosodju, njegova vrednost je skupaj z DDV znašala približno 86,5 milijona evrov.

A številke same po sebi niso bistvo, pač pa, kaj ta prostor omogoča, je dodala Kokalj. Med prednostmi novega zaporskega kompleksa je izpostavila varnejše delo za zaposlene, bolj pregledno upravljanje zavoda, ustrezno obravnavo zaprtih oseb pa tudi zmanjševanje konfliktov, večjo stabilnost in večjo varnost za vse.

"Zapor ni prostor, ki bi ga gradili zato, ker bi želeli biti do nekoga prijazni, gradimo ga zato, ker želimo biti kot država varni, odgovorni in učinkoviti," je izpostavila.

Kadrovski izzivi ostajajo

Sodobni standardi na področju penologije jasno kažejo, da kakovost prostorskih in delovnih pogojev neposredno vpliva na učinkovitost izvajanja kazenskih sankcij, je v nagovoru izpostavil generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. Med prednostmi novega zapora je med drugim izpostavil bolj pregledno delo, lažje izvedljive postopke, bolj jasno komunikacijo med zaporskimi službami in večjo obvladljivost zahtevnih ali nepredvidljiv situacij.

Generalni direktor za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše
FOTO: Damjan Žibert

"To so stvari, ki jih od zunaj morda ni videti, so pa ključne zato, da sistem deluje. Delo v zaporskem sistemu zahteva visoko stopnjo usposobljenosti, psihofizične stabilnosti in etične integritete, zato je odgovornost države, da zaposlenim zagotovi pogoje, ki omogočajo strokovno, varno in učinkovito izvajanje nalog," je opozoril.

Po oceni Peršeta je novi zaporski kompleks pomemben korak v tej smeri, kar pa ne pomeni, da bo delo v zaporu postalo enostavno, je izpostavil.

"Zaporski sistem ostaja zahtevno okolje, vedno bo. Delo z ljudmi, ki se znajdejo v takšni situaciji, ni nikoli rutinsko in nikoli ne bo. Lahko pa postane bolj urejeno, bolj varno in bolj predvidljivo in prav to je največja vrednost tega projekta," je navedel. Ob tem je izpostavil delo zaposlenih, ki so v zaporu na Povšetovi vsak dan znova dokazovali, "da sistem deluje tudi v pogojih, ki niso bili idealni."

A zaporski sistem se sooča tudi v številnimi izzivi, je dodal Perše. "Kadrovski izzivi so realni, organizacijski izzivi ostanejo in sistem bo moral tudi v prihodnje iskati ravnotežje med varnostjo in obravnavo, ampak razlika je pomembna. Danes imamo pogoje, da te izzive rešujemo bolje kot doslej. Objekt ne predstavlja zgolj izboljšanja pogojev, temveč tudi pomembno sporočilo, da se kot družba zavedamo nujnosti vlaganj v ta sistem ter njegovega mesta v širšem varnostnem pravnem okviru države," je izpostavil med drugim.

Slavnostne otvoritve novega zapora so se udeležili številni visoki gostje iz pravosodja, med njimi predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož, generalna državna tožilka Katarina Bergant, generalna državna odvetnica Ana Kerševan, direktorji slovenskih zaporov in številni drugi.

KOMENTARJI120

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

vrtnar_1
05. 05. 2026 19.00
Bolj hotel. Kaj je zapor si pejte ogledat v Turčijo, Venezuelo... In tq zapor bo stal nas davkoplačevalce zih milijonček na mesec...
Odgovori
0 0
Rock8
05. 05. 2026 19.00
Če bodo že stanovali v hotelu,upam da jih naterajo kej delat npr.pomagat kosit travo,pa grabit listje po mestu...
Odgovori
0 0
MissYay
05. 05. 2026 19.00
Janša je svoj del odslužil, sedaj je na vrsti Golob, po poti Sanaderja.
Odgovori
0 0
Arguss
05. 05. 2026 18.56
Z nastopom vlade rtvslo press skropucalo novic bo prostovoljno prispevek al kako.
Odgovori
+1
1 0
Voja?ek123
05. 05. 2026 18.55
lep hotel a je ze na bookingu
Odgovori
+2
2 0
razgledanec
05. 05. 2026 18.53
In kaj ma zapor tako dobro za zgledat poglejte primir elsalvadorja tako se to postima ne pa tle miljone vlec da se se na zaporu nekdo obogati bi mogu ze on prec prvi gost bit
Odgovori
0 0
Antena
05. 05. 2026 18.52
Upam, da bo samooskrben ta hotel. Zaporniki naj delajo, casa imajo na pretek
Odgovori
+1
1 0
bobiv
05. 05. 2026 18.52
Naši politiki so si porihtali bivališče!
Odgovori
+2
2 0
Arguss
05. 05. 2026 18.51
A radiatorje imajo al je talno.
Odgovori
0 0
_endrug
05. 05. 2026 18.51
86,5 milijona evrov za 388 oseb... Za 50 let je to 370 evrov na mesec na osebo. Drago.
Odgovori
+2
2 0
Jango
05. 05. 2026 18.51
Zgubili smo kompas, marsikdo ki je 40 let delal nima takih življenjskih pogojev, da ne govorim o domovih za starejše.... Bolje bi bilo da so naredili stanovanja za 400 ljudi... Zapor pa bi naredili v kaki odsluženi industrijski coni...
Odgovori
+1
1 0
Veščec
05. 05. 2026 18.50
stevo, bo fitnes mojstr notr,pa to🏋
Odgovori
+1
3 2
konc
05. 05. 2026 18.49
Za tak denar bi se lahko v Kočevskih koncih naredilo tak zaporniški kompleks, da ne bi nikoli več imeli prostorske krize z barabami.
Odgovori
+3
3 0
krjola
05. 05. 2026 18.47
kje je Jankovic?.
Odgovori
+1
1 0
Roadkill
05. 05. 2026 18.46
Tudi stanje zaporov in odnos do zapornikov je odraz civiliziranosti naroda
Odgovori
-4
0 4
Rožle Patriot
05. 05. 2026 18.43
10% se bo lahko nadaljevalo samo še v Dobrunjah ... !!!
Odgovori
-1
0 1
igy02
05. 05. 2026 18.43
Ena šala, ki sicer ne spada v to tematiko. Leva koalicija ima nov slogan: 1 kilometer do zdravnika 😂😂😂 Toliko so dolge vrste, ko se pacienti vpisujejo pri novem zdravniku.
Odgovori
+1
6 5
Arguss
05. 05. 2026 18.47
🤣😂
Odgovori
+2
3 1
Arguss
05. 05. 2026 18.43
Milan bo dj bo muziko vrtel.
Odgovori
+1
4 3
Sixten Malmerfelt
05. 05. 2026 18.47
Jufka pa plesu šoto kolo!
Odgovori
-1
3 4
Anion6anion
05. 05. 2026 18.42
Tu bi moral stati nov UKC lj ne pa zapor
Odgovori
+9
9 0
konc
05. 05. 2026 18.48
Bravo, se popolnoma strinjam!
Odgovori
+1
1 0
Brihtno
05. 05. 2026 18.40
Tok dnarja prič vrženega, za pol tok cene bi bilo še vedno preveč za izmečke ki bodo tam prebival...
Odgovori
+5
5 0
