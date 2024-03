V domovih z legionelo zagotavljajo, da se stanovalci počutijo dobro

Minister se je s situacijo podrobno seznanil in ugotavlja, da so bili posamezni primeri okužbe z legionelo res potrjeni tudi v nekaterih socialnovarstvenih zavodih.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost so prejeli informacijo, da naj bi bila v nekaterih ljubljanskih socialnovarstvenih zavodih potrjena okužba z legionelo. Minister z ekipo je nemudoma stopil v stik z dotičnimi ustanovami ter preveril, ali so vodstva zavodov začela izvajati ustrezne postopke ter vanje vključila pristojne institucije, kakšno je zdravstveno stanje uporabnic in uporabnikov ter na kakšen način so zavodi poskrbeli za njihovo zaščito, so sporočili z ministrstva.

Ugotavlja tudi, da v vseh socialnovarstvenih zavodih, ki opravljajo celodnevno institucionalno varstvo v mreži javne službe, izvajajo sprejete programe preprečevanja in obvladovanja okužb, kot to določajo predpisi s področja zdravstvene dejavnosti. Del programov preprečevanja in obvladovanja okužb je tudi program preprečevanja legionele, ki ga socialnovarstveni zavodi tudi redno izvajajo, navaja ministrstvo.

Minister ugotavlja tudi, da so vodstva zavodov, v katerih so bili potrjeni posamični primeri okužbe z legionelo, nemudoma stopila v stik tudi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), ta pa jih je podprl z dodatnimi priporočili in navodili glede potrebnega ukrepanja.

Ministra je zanimalo tudi stanje stanovalcev. "S socialnovarstvenimi zavodi, kjer je bila pri stanovalcih potrjena okužba, smo že v stiku tudi glede tega vprašanja. Domovi poročajo, da se stanovalci dobro počutijo in da njihovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče," so na ministrstvu povzeli besede ministra. Ob tem dodajajo, da bodo razmere v socialnovarstvenih zavodih podrobno spremljali tudi v prihodnje.

Na NIJZ so v torek pojasnili, da so v zadnjem obdobju potrdili devet primerov okužb z bakterijo legionelo. Po poročanju Televizije Slovenija (TVS) so legionelozo, ki jo povzroča omenjena bakterija, potrdili pri oskrbovancih več socialnovarstvenih zavodov na območju Ljubljane.

Po oceni NIJZ je bilo lani v Sloveniji 169 primerov okužb z legionelo.

NIJZ: Slovenija ima odlično vzpostavljene protokole za obravnavo bolnikov z legionelozo

V Sloveniji so odlično vzpostavljeni protokoli za ukrepanje v primeru okužb z legionelo pri osebah, ki bivajo v domovih za starejše in drugih javnih ustanovah, je ob večjem številu okužb povedala predstojnica območne enote NIJZ Celje Alenka Trop Skaza. Dejavniki tveganja so denimo starost in neustrezno vzdrževana notranja vodovodna napeljava.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so letos do 12. marca zabeležili 40 bolnikov s potrjeno legionelozo, torej boleznijo, ki jo povzroča bakterija legionela, je v izjavi za medije povedala Trop Skazova. Slovenija je v primerjavi z evropskimi državami glede prijav obolenj z legionelozo na vrhu, kar pa ne pomeni, da ima tudi največje število legioneloz, je poudarila, temveč da ima odlično prepoznavo, klinično obravnavo in epidemiološko intervencijo te bolezni.

Poudarila je, da je legioneloza kot bolezen prisotna vseskozi, so pa novice o povečanem številu okužb odraz vzornega sodelovanja med različnimi službami v luči varovanja javnega zdravja. V primerih, ko podatki nakazujejo, da bi lahko bile okužbe v javnih objektih, na primer kopališčih, zdraviliščih, domovih za starejše, pristojni ukrepajo skladno s strokovnimi smernicami.

Dejavniki tveganja iz okolja so denimo neprimerna temperatura vode in neustrezno vzdrževana notranja vodovodna napeljava. Dejavniki tveganja pri ljudeh pa so starost, kronične bolezni in slabši imunski sistem.

Legionela je bakterija v vodnih virih v naravi, ko pa zaide v umetna vodna omrežja, kot so na primer vodovodi, klimatske naprave in hladilni stolpi, pa se razmnožuje in predstavlja tveganje za okužbo pri ljudeh, predvsem v smislu vdihavanja aerosola, je pojasnila.

Po njenih besedah morajo imeti vse ustanove oziroma javni objekti izdelan načrt za preprečevanje legionele v vodovodnem omrežju, kar pomeni, da morajo imeti izrisane in določene vodovodne napeljave in načrt, denimo merjenja temperatur in čiščenja.