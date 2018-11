V domovih za starejše višje oskrbnine, za najbolj iskane kadre pa še naprej nizke plače?

"Dejstvo je, si zaposleni v domovih za starejše zaslužijo boljše plačilo, saj opravljajo zahtevno in odgovorno delo, vendar nasprotujemo temu, da bi vlada breme višjih plač prevalila na starejše in njihove svojce - in to že drugo leto zapored. Povsem jasno je, da se brez zagotovitve dodatnih sredstev domovi ne bodo mogli izogniti podražitvam oskrbnin, saj se ob višjih stroških za plače soočajo tudi z rastjo cen energije in hrane," je pojasnil sekretar Skupnosti socialnih zavodov SlovenijeJaka Bizjak.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije se je tako pridružila pozivu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije odgovornim, da za napovedana povišanja plač v javnem sektorju zagotovijo potrebna dodatna sredstva.

Zaradi lanskega dviga plač, ki je v domovih za starejše povečal maso plač zdravstvenega kadra za osem do deset odstotkov, vlada pa kljub večkratnim pozivom ni uskladila cen zdravstvenih storitev s povečanimi stroški dela, je približno 50 domov že vložilo tožbe proti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so še spomnili v organizaciji, ki združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji. Kot strokovno združenje zastopa izvajalce, ki skrbijo za več kot 20.500 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih ter zaposlujejo skoraj 11.000 delavcev.

"Hkrati smo presenečeni, da se je po neuradnih informacijah v pogajanjih med vlado in sindikati skoraj povsem spregledalo najslabše plačane delavce v domovih za starejše, kot so kuharji, ki bodo deležni le malenkostnih povečanj. Gre za kadre, ki odhajajo iz domov za starejše, saj jim lahko v gospodarstvu ponudijo občutno boljše plačilo. Kadrovske težave pri teh poklicih so zato v nekaterih domovih že komaj obvladljive, saj mnogokrat na razpisana delovna mesta praktično ni več prijavljenih kandidatov," je še dodal Bizjak.

Kaj odgovarjajo na ministrstvu?

Sredstva za napovedana zvišanja plač v javnem sektorju bodo zagotovljena v okviru obstoječih sistemov financiranja za povečane stroške dela, so sporočili z ministrstva za zdravje. Ob tem so poudarili, da pogajanja s sindikati javnega sektorja niso v celoti zaključena, zato tudi niso znane vse finančne posledice dogovora vlade in stavkovnih odborov.

Na ministrstvu so spomnili, da vlada namreč še ni parafirala stavkovnega sporazuma s skupino sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška. Sta pa to storila že šolski in dva zdravstvena sindikata, ki so prejšnji teden z vlado parafirali sporazume o razreševanju stavkovnih zahtev, s katerimi izboljšujejo položaj zaposlenih. Predvideni so namreč splošni dvigi plač za vse zaposlene, izboljšano vrednotenje posameznih delovnih mest in zvišanje nekaterih dodatkov.