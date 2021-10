V domu starejših občanov Fužine cepljenih 186 od 205 stanovalcev

Kakšno je stanje v domovih za starejše? Po tem, ko je covid na vrhuncu drugega vala v domovih zahteval tudi po 50 žrtev na dan, so zdaj razmere precej drugačne, saj je stopnja precepljenosti visoka. V prvem tednu oktobra so za covidom umrli štirje stanovalci. V Domu starejših občanov Fužine je cepljenih 186 od 205 stanovalcev. Dom ohranjajo odprt za obiskovalce. Nedavno so potrdili okužbo s koronavirusom, a se ta ni razširila.