Klemen Prepelič, ki je na pripravah košarkarske reprezentance za svetovno prvenstvo, je izkoristil nekaj prostih uric in se iz Laškega odpeljal v Maribor, v dom upokojencev Danice Vogrinec. Tam biva njegova babica, njegov obisk pa je na noge spravil tudi druge starostnike. Pričakali so ga s košarkarsko žogo, ga vključili v eno od ekip in izzvali na dvoboj.