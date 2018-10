V Domžalah razstrelili sumljiv kovček, bil je prazen

Prometno-informacijski center je zjutraj voznike obveščal, da je zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Domžale–Šentjakob, med policijsko postajo in Karantansko cesto v Domžalah.

Ko smo informacijo preverili pri ljubljanskih policistih, so nam pojasnili, da pravzaprav ne gre za prometno nesrečo, pač pa za zapuščen kovček.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Maja Ciperle Adlešič, so bili ob 5.40 obveščeni o zapuščenem kovčku na avtobusni postaji v Domžalah. Policisti so kraj zavarovali in zbrali prva obvestila, v tem času je bil del Ljubljanske ceste zaprt. Policisti specialne enote GPU so kovček razstrelili in ugotovili, da je prazen.

Policisti bodo opravili ogled kraja in nadaljevali z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.