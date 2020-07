Več kot petcentimetrska toča razbila streho več sto objektov

Minister za gospodarski razvoj in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek je danes obiskal občino Domžale, ki jo je sinočnje močno neurje zelo prizadelo. Na Centru za zaščito in reševanje Domžale se je ob 16.30 srečal s predstavniki Občine Domžale in tamkajšnje civilne zaščite. Zatem si bo na terenu ogledal nekaj najbolj poškodovanih objektov. Svoj obisk v Domžalah bo sklenil z izjavo za medije, ki bo predvidoma ob 18. uri, pred Centrom za zaščito in reševanje. Izjavo bosta podali tudi podžupanja Občine Domžale Renata Kosec, namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Domžale Peter Gubanc in članica štaba Civilne zaščite Občine Domžale Boža Vidmar. Njihove izjave bomo na 24ur.com prenašali V ŽIVO.

Po včerajšnjem neurju, ki je zajelo več del države, prihajajo poročila o škodi. Iz številnih krajev poročajo o več sto objektih z razbito streho in vodo v hišah.

Najhuje je sicer bilo okoli 21. ure v Domžalah, kjer je toča poškodovala večje število stanovanjskih in drugih objektov ter avtomobilov. Kot je zapisano v 12-urnem poročilu Centra za obveščanje RS, ima več sto objektov razbito streho in vodo v hiši. Neurje je najhuje prizadelo naselja Domžale, Vir in Rodica, toča je začela padati okoli 20.30 in je padala več kot pol ure. Sprva so padala manjša zrna, kmalu pa tudi pet in več centimetrov debela toča.

Z domžalske občine so sporočili, da so bili na intervencije napoteni gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale, gasilci Gasilske zveze Domžale, zaradi razsežnosti ujme pa so aktivirali tudi štab Civilne zaščite Občine Domžale ter pripadnike zaščite in reševanja. Pridružili so se jim tudi gasilci iz okoliških občin (PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu, PGD Trojane, PGD Lukovica, PGD Krašnja). Vsega skupaj je bilo ponoči na terenu 250 gasilcev in pripadnikov zaščite in reševanja.