V Dravogradu opozorilo za nevarnost poplav še velja

Sirena, ki je v ponedeljek dopoldne opozorila prebivalce ob Dravi in Meži v Dravogradu na nevarnost poplav, še ostaja v veljavi, so pa razmere stabilne, je povedal poveljnik dravograjske civilne zaščite Bojan Zavec . Napovedi kažejo, da naj bi se danes pretok Drave še vedno gibal med okoli 1000 in 1200 kubičnih metrov na sekundo.

Takšen pretok reke Drave za Dravograd še ne pomeni zalivanja hiš ob najbolj izpostavljeni Ribiški poti, kritična meja je pri okoli 1400 kubičnih metrov na sekundo.

Tudi minulo noč so v Dravogradu dežurali prostovoljni gasilci, ki so spremljali razmere, prav tako je še vedno aktiven štab civilne zaščite, ki se bo sestal tekom dopoldneva.

Prihodnji pretok odvisen od razmer v Avstriji

Kot je povedal Zavec, trenutno pridobivajo informacije o predvidenem prihodnjem pretoku, pri tem pa si izmenjujejo informacije s kolegi iz sosednje avstrijske občine Labot. Prihodnji pretok Drave je odvisen od padavin in temperatur v Avstriji ter dinamike praznjenja tamkajšnjih akumulacijskih jezer, pretok Drave v Sloveniji pa regulirajo Dravske elektrarne Maribor (DEM).

Po podatkih DEM je bil pretok Drave nekaj po 8. uri pri hidroelektrarni Dravograd (HE) 1022 kubičnih metrov na sekundo, pri HE Vuzenica 1124, največji pa je bil pri HE Formin, in sicer 1377 kubičnih metov na sekundo.