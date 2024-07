V Dravogradu za več kot dva milijona evrov škode

Prizadeti občani in pristojne službe so danes nadaljevali z odstranjevanjem posledic nalivov in plazov na območju dravograjske občine.

"Uničilo nam je en most, več lokalnih in precej gozdnih cest, tri nove plazove imamo in poškodovane objekte," je povzel župan. Od teh je dva objekta zalilo, pod enim pa se je sprožil plaz, ki ga bo pregledal geolog in podal oceno. Za zdaj niso izselili nobene družine.

Precej dela so imeli danes tudi cestni delavci, ki so nadaljevali z odstranjevanjem nanosov plazu, ki se je sprožil na glavno cesto Dravograd–Radlje, ki je bila v noči na soboto nekaj časa zaprta. Ta plaz v Sv. Boštjanu je poškodoval tudi lokalno infrastrukturo oz. vzdrževalno pot do čistilne naprave, je povedal župan Dravograda.

Podobno je bila na udaru sosednja občina Muta. Tam je hiter in intenziven naliv povzročil predvsem hitro naraščanje več hudournikov. V naselju Gortina sta bili na udaru dve ulici, med drugim je zasulo delavnico in garažo. Ulice so danes že očiščene, poleg gasilcev in pogodbenih partnerjev so veliko dela pri odstranjevanju posledic in čiščenju cestnih prepustov opravili tudi občani sami, je povedala županja.

Kar nekaj škode je tudi na območju Pernic, kjer je nekaterim kmetom nanosilo precej materiala na travnike in njive, na lokalnih cestah pa zdajšnji podatki kažejo, da bodo nujni posegi za ureditev podpornih zidov potrebni na kar okoli 17 lokacijah. Intervencijski stroški prvih dveh dni bodo znašali do 60.000 evrov, skupni strošek sanacijskih del pa bo več 100 tisoč evrov, je ocenila županja. Sanacija bo postopna, je napovedala.