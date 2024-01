V Dražgošah slovesnost ob 82. obletnici znamenite bitke

Dražgoška bitka, ki se je odvijala med 9. in 11. januarjem 1942 in v kateri se je Cankarjev bataljon spopadel z Nemci, je bila ena večjih bitk med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Prvi velik upor na naših tleh skupaj z borbo v Rovtu nad Selško dolino in množično decembrsko poljansko vstajo predstavlja pomembno trilogijo bojev, saj je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske, poudarjajo organizatorji že 67. spominske slovesnosti v Dražgošah.

Partizani so se po bitki in ob izgubi devetih tovarišev umaknili na Jelovico, Nemci pa so v odgovor pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo v januarju in februarju 1942 popolnoma porušili.

V spomin na ta dogodek bo garda Slovenske vojske v imenu predsednice republike Nataše Pirc Musar danes položila venec h kostnici spomenika v Dražgošah. Padlim se bo poklonil predsednik državnega sveta Marko Lotrič, slovesnosti pa se bo udeležila tudi delegacija Levice z ministroma za delo in solidarno prihodnost Luko Mescem in Simonom Maljavcem na čelu.