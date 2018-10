V drugem krogu kandidatki Trstenjakova in Šugman Stubbsova

Kot so sporočili iz urada predsednika republike, ga je namreč vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović v četrtek v imenu vladne koalicije seznanil z uradnim predlogom kandidature predavateljice na ljubljanski pravn i fakulteti Katje Šugman Stubbs , ki je že podala soglasje h kandidaturi.

O kandidaturi Katje Šugman Stubbs so se uskladile koalicijske stranke

Predsednik države Borut Pahorbo zato v ponedeljek vodje poslanskih skupin tudi uradno obvestil, da se za položaj sodnice ustavnega sodišča potegujeta dve kandidatki: poleg Šugman Stubbsove še nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije Verica Trstenjak. Vodjem poslanskih skupin bo predlagal drugi krog pogovorov v drugem tednu novembra.

Kot so še zapisali v Pahorjevem uradu, bo v pogovorih ugotovil, katera od kandidatk pred glasovanjem v državnem zboru uživa zadostno podporo poslancev.

O kandidaturi Šugman Stubbsove so se sicer v četrtek uskladile koalicijske stranke, kandidatka pa bi lahko računala tudi na podporo Levice. Trstenjakovo po drugi strani podpirajo v SDS, NSi in SNS. Tudi Pahor je v četrtek, ko o kandidaturi Šugman Stubbsove še ni bil obveščen, ocenil, da je Verica Trstenjak primerna kandidatka za to funkcijo.