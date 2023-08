V drugem krogu volitev na RTVS za delavskega direktorja izvoljen Franci Pavšer

Zaposleni na RTV Slovenija so v drugem krogu volili delavskega direktorja, ki je tudi eden od štirih članov uprave zavoda. Izbirali so med športnim novinarjem Francijem Pavšerjem in predsednikom sveta delavcev Robertom Pajkom, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. V drugem krogu so izvolili Pavšerja, so sporočili iz RTVS.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Bobo Delavski direktor po določbah zakona zaseda tudi mesto člana uprave, ki se je z Pavšerjevo izvolitvijo tudi avtomatično konstituirala. V njej so poleg Pavšerja še Simon Kardum, Andrej Trček in Zvezdan Martić, ki je njen predsednik. Martića je za predsednika uprave imenoval svet zavoda, za dva člana uprave pa na njegov predlog direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška Simona Karduma in Andreja Trčka iz pravne pisarne RTVS. Kot četrti član se jim pridružuje Pavšer. Martič je od 3. avgusta tudi v. d. generalnega direktorja zavoda, saj je svet zavoda tedaj s tega mesta razrešil Andreja Graha Whatmougha. Uprava bo v skladu z novelo zakona o RTVS, ki je bila potrjena na referendumu novembra lani, vodila zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Odločala bo z večino glasov vseh svojih članov. V primeru enakega števila glasov bo odločilen glas predsednika uprave.