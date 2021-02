V drugem valu epidemije upada napotitev na onkološko obravnavo ni bilo

"Na Onkološkem inštitutu že od začetka epidemije opozarjamo, da obravnava bolnikov z rakom nikakor ne sme zastati, saj bi to lahko pomenilo večjo škodo na zdravju ljudi, kot jo povzroča okužba z novim koronavirusom, Na inštitutu smo sprejeli in izvajali številne stroge epidemiološke ukrepe za zaščito zaposlenih in bolnikov, ki so ranljiva skupina za okužbo z novim koronavirusom, s katerimi nam je uspelo zagotoviti nemoteno nadaljevanje specifičnega onkološkega zdravljenja ves čas epidemije. To je velik dosežek že sam po sebi," je ob današnjem dnevu sporočila strokovna direktorica OI dr. Irena Oblak. Poudarila jo, da so v drugem valu epidemije delovali tudi presejalni programi za raka Zora, Dora in Svit. "Vse to se odraža v bolj spodbudnih podatkih o vplivu epidemije covid-19 na obvladovanje raka v Sloveniji za drugi val v primerjavi s prvim valom. Še vedno pozivamo prebivalce, da skrbijo za svoje zdravje, da se udeležujejo presejalnih pregledov za raka in da ob zgodnjih znakih ne odlašajo z obiskom pri zdravniku," je še dejala Oblakova.