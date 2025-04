V drugi krog rektorskih volitev na ljubljanski univerzi Majdič in Mlinarič Raščan

Volitve so potekale na vseh 26 članicah in rektoratu UL hkrati, in sicer z uporabo sistema SimplyVoting. Volilno pravico je imelo 43.083 volivk in volivcev od tega 4226 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev, 2421 strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev in 36.436 študentov.

Na ljubljanski univerzi so izbirali rektorja za mandatno obdobje 2025-2029. Za položaj so se potegovali trije kandidati, ob Majdiču in Mlinarič Raščanovi še Metka Tekavčič z ekonomske fakultete, ki je prejela 20,55 odstotka glasov.