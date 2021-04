V drugi krog rektorskih volitev na ljubljanski univerzi Majdič in Papič

Volitve so potekale na vseh 26 članicah in rektoratu univerze hkrati. Zaradi epidemioloških razmer so potekale elektronsko, z uporabo sistema SimplyVoting. Volilno pravico je imelo 45.639 volilnih upravičenk in upravičencev. Volitev se jih je udeležilo 8387 ali 18,4 odstotka.

Na ljubljanski univerzi so namreč danes izbirali rektorja za mandatno obdobje 2021–2025. Za položaj so se potegovali štirje kandidati, ob Papiču in Majdiču še Igor Lukšič in Anton Ramšak.

Rektorja se voli po dvokrožnem in neposrednem sistemu, zanj lahko kandidirajo redni profesorji, ki so na univerzi zaposleni za polni delovni čas. Volilno pravico imajo sicer vsi zaposleni na univerzi in študenti, pri čemer imajo njihovi glasovi različno vrednost. Tako imata skupini študentov in strokovnih delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov, visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci pa prispevajo 60 odstotkov glasov.

Ljubljansko univerzo obiskuje skoraj 41.000 študentov, zaposluje pa več kot 6000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov, strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah.