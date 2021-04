Proslava, polna rodoljubno patetičnih besedil, je zvenela v potvarjanju zgodovine

V društvu opozarjajo, da je Mala gora spet postala prizorišče potvarjanja zgodovine in prizorišče političnega boja, kot si je to trenutna vlada privoščila na tej lokaciji."Proslava, polna rodoljubno patetičnih besedil (če izvzamemo literarne vložke), je zvenela v potvarjanju zgodovine,"so zapisali. Opozorili so na to, da na proslavi ni bilo slišati niti ene besede o posebnem položaju Primorske pod fašistično Italijo, kjer je plamen, bolje rečeno ogenj upora zagorel že 13. julija 1920 v Trstu, ni bilo slišati besede o Osvobodilni fronti in njenih vrednotah, o partizanskem osvobodilnem boju, v katerem so sodelovali tudi tigrovci.

"Slavnostni govornik ni imel poguma ali dovoljenja in se je zbal povedati na glas, kdo so bili zmagovalci na Slovenskem v drugi svetovni vojni," so dodali. Ob tem so v društvu opozorili, da ne držijo besede povezovalke proslave, da je bil spopad na Mali gori prvi spopad z okupatorjem na slovenskih tleh in da so se trije tigrovci spopadli s 34 italijanskimi vojaki.

Kot navajajo v društvu, je tri tigrovce v Lovšinovi koči na Mali gori 13. maja 1941 presenetila italijanska patrulja, ki so jo sestavljali štirje italijanski karabinjerji in trije lokalni orožniki, šele po nekaj urah je italijanski patrulji prihitela na pomoč večja vojaška italijanska enota. Ti lokalni orožniki niso bili nič drugega kot domači kolaboranti. "Torej lahko dogodek na Mali gori upravičeno štejemo za prvi oboroženi napad domačih kolaborantov na slovenske upornike, tokrat tigrovce," so zapisali.