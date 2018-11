Šarec: Shod neofašistov je sol na rane primorskih Slovencev

Člani društva Tigr Primorske so v zvezi s sobotnim shodom neofašističnega gibanja CasaPound v Trstu predsednika republike Boruta Pahorja pozvali, naj italijanskega predsednika Mattarello opozori na nevarnost podžiganja sovraštva. Medtem pa se je na jutrišnji dogodek v mestu, kjer živi tudi slovenska manjšina, vendarle odzval tudi premier Šarec.

Člani društva Tigr Primorska pričakujejo, da bodo predstavniki Slovenije v Bruslju, Rimu in Trstu sporočili italijanskim oblastem in demokratični javnosti v Evropi, da shod neofašistov v Trstu žali čustva in tradicije odporništva, s tem pa tudi zanika vsebino celotne demokratične ureditve povojne Evrope. V društvu so prepričani, da bi pristojne oblasti v Italiji na podlagi ustave in zakonov, ki prepovedujejo obujanje fašistične stranke, morale preklicati dovoljenje za shod gibanja CasaPound.

CasaPound gibanje jutri v Trstu organizira protestni shod. FOTO: AP

Šarec: 'Fašizem je zlo, ki ne sme imeti podpore' Dan pred shodom skupine CasaPound pa se je prek Twitterja oglasil tudi predsednik slovenske vlade Marjan Šarec in ocenil, da je napoved pohoda sol na nikoli zaceljene rane primorskih Slovencev v matični domovini in zamejstvu. "Primorski del Slovenije je dolga leta trpel pod fašizmom. Napoved jutrišnjega shoda skrajno desničarske organizacije v Trstu je sol na nikoli zaceljene rane primorskih Slovencev v matični domovini in zamejstvu. Fašizem je bil in je poosebljeno zlo, ki ne sme imeti podpore!" je zapisal Šarec.

Na jutrišnje napovedano dogajanje v Trstu so se odzvali tudi v stranki SMC in shod neofašistične politične skupine označili za dogodek, ki ga ne bi smelo biti, saj zagovarja neevropske vrednote in slavi ideologijo, ki je v prejšnjem stoletju privedla do zločinov in tragedij. "Stota obletnica konca prve svetovne vojne naj bo poziv k miru, sožitju in sočutju, ne pa povod za ponovno poveličevanje srhljivih in nevarnih idej," so še zapisali v SMC. Ob tem so izrazili obžalovanje ob odločitvi tržaških oblasti, ki shoda kljub številnim pozivom niso prepovedale, ter podprli vse, ki v Trstu predstavljajo branike demokracije, človekovih vrednot in miru. Shod ob 100. obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni Italijansko skrajno desničarsko gibanje CasaPound shod pripravlja ob stoti obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni, na njem pa pričakujejo več tisoč ljudi. Oblasti shoda kljub številnim pozivom organizacij, združenj, sindikatov, šol in posameznikov niso prepovedale, češ da za to ni pravne podlage. So pa omejile traso shoda, ki se ne bo smel približati Rižarni, Narodnemu domu in spomeniku bazoviškim junakom.

Gibanje CasaPound je napovedalo, da bo po shodu v Trstu v soboto na Reki koncert ob stoletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni. A reški župan Vojko Obersnel je danes sporočil, da gibanje od mestnih oblasti ni zahtevalo dovoljenja za koncert. A tudi če bi taka zahteva bila, bi jo zavrnil.