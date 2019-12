V Društvu Viljem Julijan pomagali že 31 otrokom z redkimi boleznimi

"Žiga, Tjaša, Matjaž, Tina, Niki, Tian, Lana, Lili, Maik, Gal, Ladislav, Kris, Lorien, Taj, Danay, Lara, Tia Sara, Iris, Marko, Nejc, Alekseja, Adam, Sofija, Rosa in Lina so otroci, katerim smo letos podarili donacije za njihovo zdravljenje, oskrbo in nego. Največjo donacijo, 5.000 evrov, smo podarili Krisu, ki je nedavno prejel najdražje zdravilo na svetu, pri zbiranju sredstev za to zdravilo pa smo v društvu aktivno prispevali po naših najboljših močeh,"so ob zaključku leta svoje pretekle aktivnosti povzeli v Društvu Vilijem Julijan.

Iz Društva Viljem Julijan so sporočili, da so v dobrem letu in pol obstoja pomagali že 31 otrokom z redkimi boleznimi z donacijami v višini 68.000 evrov.

Kot smo že poročali, društvo aktivno pomaga tudi pri zbiranju sredstev za triletno Sofijo in njenega leto dni starega bratca Adama, ki se borita s smrtonosno boleznijo."Za Sofijo in Adama, ki imata smrtonosno neozdravljivo redko bolezen, smo v društvu odprli tudi poseben račun, na katerega smo zbrali že skoraj 26.000 evrov, obenem pa smo za družino zbrali več kot 1000 božičnih pisem podpore. Prav tako smo letos prvič izpeljali akcijo ’Božiček za male borce’, s pomočjo katere smo 24 malim junakom omogočili posebno božično darilo. Skupno smo tako z društvom podarili že skoraj 100.000 donacij," so še dodali.

Za Sofijo in Adama so zbrali več kot 1000 božičnih pisem podpore.

Spomnimo, društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan sta ustanovila Gregor in Nina Bezenšek, starša fantka Viljema Julijana, ki je to pomlad pri starosti dveh let in pol preminil za smrtonosno neozdravljivo redko boleznijo. Poslanstvo društva je pomoč in podpora otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, širjenje osveščenosti o teh boleznih ter prizadevanje za izboljševanje obravnave in oskrbe otrok z redkimi boleznimi v Sloveniji.

Letos so v društvu ustanovili tudi Slovensko skupnost družin otrok z redkimi boleznimi, ki je prva in edina tovrstna krovna organizacija malih bolnikov. V tem kratkem času se ji je pridružilo že več kot 150 družin. Prav tako so v društvu odprli tudi pisarno za redke bolezni, v kateri nudijo brezplačno svetovanje, informiranje in podporo staršem otrok z redkimi boleznimi. "Eno glavnih poslanstev društva je širjenje osveščenosti o redkih in neozdravljivih boleznih ter izpostavljanje pomena podpore malim bolnikom in družinam," je poudaril dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan.