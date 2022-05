V družbi chefa in barista

V prečudovitem ambientu vrta Lili Novy je Philips gostil prijetno druženje, ki sta ga s svojim znanjem in izkušnjami podkrepila chef Mojmir Šiftar in barista Aleš Gorenc. Prvi je s pomočjo Philipsovih kuhinjskih pomočnikov, predvsem s cvrtnikom na vroči zrak Philips Airfryer in s Philipsovim vukuumskim mešalnikom, pripravil pogostitev in razvajal brbončice. Drugi pa jih je razvajal z najboljšo kavico iz aparata Philips LatteGo. Za zaključek sta skupaj v Airfryerju pripravila čokoladno-kavni souffle in espresso martini.

Za dober dan Lahko bi rekli, da je bil včeraj v Ljubljani prvi poletni dan. In ravno na prvi poletni dan je Philips za povabljene goste pripravil čudovito druženje v senci dreves na vrtu Lili Novy. Druženje se je pričelo z uvodnimi besedami o kulturi pitja kave, o kavnih vrstah in z nekaj namigi, kako izboljšati svoj domači espresso s strani izkušenega barista in poznavalca kave, Aleša Gorenca. Prisotne je za dobrodošlico pričakal z izbranimi kavnimi napitki iz aparata LatteGo.

Kulinarično doživetje par excellence S pogostitvijo in prezentacijo je nadaljeval izjemno nadarjeni chef in večkrat nagrajeni kuharski mojster Mojmir Šiftar. V treh cvrtnikih na vroči zrak je za vse navzoče goste pripravil okusnega lososa, ki ga je v cvrtniku pekel le 5 minut na 200 stopinj. Na ta način je pokazal, kako odlično maščoba iz lososa odteče na dno posode in kako lahko z nekaj iznajdljivosti pripravimo zdravo kosilo za celo družino v zelo kratkem času. Prilogo, pire s pastinakom, je pripravil v zmogljivem vakuumskem mešalniku, ki s svojo tehnologijo pred mešanjem posesa zrak iz posode. V končanem pireju je bilo tako manj mehurčkov, manj pene, hkrati pa je tudi samo mešanje precej bolj učinkovito, saj se hrana med mešanjem ne umika rezilom.

Za zaključek sta skupaj v Airfryjerju pripravila čokoladno-kavni souffle, za katerega ključna sestavina je bila prav tako pripravljena v aparatu LatteGo. Za poleg je barista pripravil še dve mešanici na kavni osnovi, espresso martini in esspresso tonic, ki sta bili tudi prava paša za oči.

V dobri družbi Med gosti je bilo mogoče zaslediti mnogo vplivnic, ki pogosto in rade sodelujejo z znamko Philips in so nekatere aparate preizkusile tudi že v svoji kuhinji. Nad aparati so izjemno navdušene predvsem zaradi kvalitete in prihranka časa, ki jim ga nudijo. Patricia Pangeršič, ki je lansko leto Philips Airfryer vzela celo na kampiranje, je potrdila, da je Airfryer nekaj izjemno uporabnega. Temu je pritrdila tudi Eva Ahačevčič Pakiž, ki je Airfryer začela uporabljati pred kratkim in je že navdušena nad njegovo hitrostjo pečenja in kvaliteto obrokov z manj maščobami. Z njima se je strinjala tudi Darja Končarevič, lastnica Bazilika butičnih restavracij za malico in kosilo.

V domačem okolju je tudi ona do potankosti preizkusila Airfryer, ki jo je navdušil zaradi praktičnosti, ker lahko naenkrat pripraviš različne dobrote za celo družino. Nad izdelkom se je navdušila tudi Tjaša Kokalj, ki že načrtuje novo pridobitev za v njeno kuhinjo: »To rabm!« se je pohecala že ob prvem grižljaju odličnega lososa. Na dogodku so bile prisotne tudi izjemne ljubiteljice kave in ustvarjalke vsebin na družbenih omrežjih Manca Špik, Eva Lozina, Indira Ekić, Nina Puhek, Eva Centrih, Jasna Žaler Culiberg, Mateja Hojnik ter ilustratorka Polona Pačnik, ki je za Philips ustvarila priložnostno skodelico.

