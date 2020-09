V Ekosistemih so se izognili obveznostim, 1,8 milijona evrov bo kril proračun

Iz Zaloga pri Straži na Dolenjskem so več kot tri leta po požaru v družbi Ekosistemi odstranili 8700 ton odpadkov. Celoten strošek prevzema, prevoza in obdelave odpadkov je znašal 1,8 milijona evrov. Sredstva za plačilo izvršbe so zagotovljena iz državnega proračuna v okviru MOP. Povzročitelj neustrezno odloženih odpadkov, družba Ekosistemi, se je namreč s pravnimi posli prodaje podjetja lastnikom v tujini in kasnejšim stečajem formalno izognil obveznostim in odgovornostim.

Inšpektorat za okolje in prostor je tako po treh letih končal postopek izvršbe za odstranitev, prevzem, prevoz in obdelavo odpadkov po drugi osebi, ki so ostali po požaru v družbi Ekosistemi v Zalogu pri Straži.

Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži na Dolenjskem, ki se je ukvarjala s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je zagorelo julija 2017. Požar so pogasili v štirih dneh. Na Policijski upravi Novo mesto so takrat kot vzrok požara ugotovili samovžig.

Po požaru v družbi Ekosistemi je inšpektor zavezancu izdal odločbo za odstranitev vseh odpadkov, ki so ostali po požaru na lokaciji družbe v Zalogu. Ocenjeno je bilo, da je na požarišču družbe Ekosistemi 6000 kubičnih metrov mešanice materialov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, ki so deloma v kupih v razsutem stanju, deloma v balah. Nekateri odpadki so bili deloma ožgani. Ker zavezanec odpadkov ni odstranil v roku, določenem z odločbo, je inšpektor začel s postopkom izvršbe po drugi osebi, so pojasnili z Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP).

icon-expand Požar obrata v Straži FOTO: Bralec

Z javnim razpisom je bilo nato naročilo za prevzem, prevoz in obdelavo mešanice materialov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov oddano krški družbi Kostak. Ta je pretekli petek na predelavo odpeljala zadnji kamion mešanih odpadkov s pogorišča podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu. Kostak, d. d., je moral celotno količino odpadkov odstraniti in jo oddati v obdelavo v obrat za obdelavo in vmesno predobdelavo, saj so bili odpadki iz družbe Ekosistemi, glede na izdelano oceno odpadka, primerni za energetsko izrabo po predobdelavi, so spomnili na IRSOP. Inšpektorat naznanil sum povzročitve stečaja z goljufijo Inšpektorat je sicer stroške predpisanega ravnanja z odpadki priglasil v stečajnem postopku in sprožil vse razpoložljive pravne postopke v smislu odškodninske in kazenske odgovornosti povzročiteljev. V stečajnem postopku so namreč zaznali "pretekla ravnanja, ki nakazujejo oškodovanje upnikov ter povzročitev škode, ki je nastala kot kršitev njihovih nalog". Iz tega razloga so naznanili tudi sum storitve kaznivega dejanja povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem in kaznivega dejanja oškodovanja upnikov.