V državi imamo okoli 2100 zaklonišč: kako je poskrbljeno zanje?

V državi imamo okoli 2100 različnih zaklonišč, ki lahko sprejmejo okoli 350 tisoč ljudi, a pozor, v to številko niso všteta zaklonišča osnovnih šol, vrtcev in drugih javnih objektov. Kdo skrbi za njihovo funkcionalnost, urejenost in vzdrževanje? In ali bomo tudi pri nas, podobno kot na Švedskem, dobili morebitne brošure z navodili in nasveti, kaj storiti v primeru različnih kriznih scenarijev?