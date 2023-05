V državnem zboru o položaju upokojencev in predlaganih priporočilih

Nadalje bi vlada v skladu s priporočili do 30. junija pripravila zakonski predlog, ki bi bil podlaga za dvig vseh pokojnin, še posebej tistih do višine 1500 evrov. Poleg tega naj bi do 1. julija odpravila zakonski pogoj za varstveni dodatek, po katerem je obvezna izjava o otrokovem premoženju. Ta izjava potrjuje, da otrok ne more preživljati staršev. Hkrati bi do istega datuma pripravila spremembe, po katerih bodo vdovske pokojnine izplačane vsaj v višini zneska zagotovljene pokojnine.

Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija je v četrtek pojasnil, da bodo pokojninsko reformo pripravljali v socialnem dialogu, pri tem pa bo treba po njegovih besedah skrbno pretehtati vsako rešitev. Zadeve, ki jih je treba urediti, po njegovem namreč niso enoznačne.