V državnem zboru so se poslovili od poslanca Franca Kramarja

Poslanka Maša Kociper je na žalni seji dejala, da sta slovenska lokalna in državna politika izgubili trmastega in vztrajnega človeka, ki je v ospredje svojega delovanja vseskozi postavljal male ljudi. "Najvišje na lestvici njegovih vrednot so bili prav mali ljudje, Bohinjci in Bohinj," je dejala in spomnila, da je Franc Kramar Občino Bohinj kot župan vodil celih 20 let.

"Svojo energijo in ljubezen je nesebično podarjal domačemu kraju, ki ga je med županovanjem soustvarjal, med opravljanjem poslanske funkcije pa vedno nosil v srcu. Življenjsko in poklicno vpet v lepote Bohinja in Triglavski narodni park (TNP) je bil Franc eden tistih, ki je znal hkrati prisluhniti človeku in naravi," je dejal predsednik DZIgor Zorčič.

Kot je dodal, so bila Kramarjeva uspešna in v DZ široko sprejeta prizadevanja najprej po upoštevanju, potem pa tudi nujnih spremembah zakona o TNP motivirana prav z njegovim zavedanjem o pomenu sobivanja narave in človeka.

"Uspelo mu je, da združi tako koalicijo kot opozicijo in s široko podporo doseže tisto, za kar se je deset let močno trudil in se je zdelo praktično nemogoče – s spremembami Zakona o Triglavskem narodnem parku smo osmim parkovnim občinam zagotovili prepotrebna proračunska sredstva," je spomnila tudi Kociprova. Tako je po njenih besedah Kramar maja lani v DZ, preden je zaradi težke bolezni zapustil poslanske klopi, dobil morda eno svojih najpomembnejših političnih bitk: bitko za TNP.

Po njenih besedah je bil Kramar človek, ki je imel pred očmi jasne cilje in jih je neomajno zasledoval. Bil pa je tudi dovolj pogumen in "prav po gorenjsko trmast", da jih je tudi uresničil. Znal je prisluhniti in v poplavi birokratskih predpisov najti logične in zdravorazumske rešitve za ljudi. Stalno je tudi opozarjal na žulje, ki so tiščali socialno šibke in zavirali gospodarski razvoj. Želel si je, da bi v Sloveniji končno dokončno zaživela socialna in pravna država, je še poudarila poslanka.

Predsednik DZ je pokojnega Kramarja označil za politika in človeka, ki je pustil močan vtis na prijatelje, sodelavce, sokrajane. "Odločen, vztrajen, energičen in eden tistih, ki je s preudarnostjo, mirnostjo in blagoglasnim govorom iz teh klopi širil duh nadstrankarskega sodelovanja," je dejal.

"Bil je spoštovan, ker je gradil mostove, tiste, ki so povezali nasprotna bregova Save Bohinjke, in tiste, ki so povezovali ljudi," je še dodal. Po Zorčičevih besedah si ga bodo zapomnili kot poslanca in sodelavca, ki jim je"s svojimi dejanji sporočal, da naj ne glede na to, kako visoko sežemo v politiki, nikoli ne pozabimo na svoj domači kraj".

Žalne seje so se udeležili tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednik vladeJanez Janša in predsednik DSAlojz Kovšca.

V poslanskih klopeh bo pokojnega Kramarja nadomestila predsednica SAB Alenka Bratušek, ki ji je DZ na današnji izredni seji že potrdil mandat.