V državni blagajni zeva polmilijardni minus

Najnovejši podatki o porabi javnega denarja so še vedno zaskrbljujoči. Naša država je namreč v prvih sedmih mesecih pridelala več kot pol milijarde evrov minusa v državni blagajni. To pa pomeni, da niti vladi Roberta Goloba ne uspeva omejiti odhodkov, in to kljub temu, da je država letos pobrala največ denarja v zgodovini naše države.