V državnih organih bodo upravičeni do dodatnega dneva dopusta za otroka do 15 let

Novelo je v DZ vložila skupina 33 poslank in poslancev LMŠ, SMC in SD s prvopodpisano Matejo Udovč (SMC). Kot je ta povedala danes, ima okoli 30.000 zaposlenih v državnih organih trenutno pravico do povečanega dopusta največ za tri dni, ne glede na število otrok v starosti do deset let in ne glede na ostala merila. Po novem pa bodo tako kot ostali v javnem sektorju imeli pravico do dodatnega dneva dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let. S tem bodo po njenih besedah odpravili različno obravnavo javnih uslužbencev.

"V praksi namreč prihaja do nerazumnih situacij, ko imajo zaposleni v javnem sektorju različne pravice iz delovnega razmerja, kljub temu, da se vsi financirajo iz javnih sredstev,"je opozorila.

Novela določa še, da imajo pravico do dodatnih dni dopusta tudi invalidi in delavci, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. S tem se dodaten dopust po besedah Udovčeve omogoča vsem invalidom in ne zgolj delovnim invalidom ter javnim uslužbencem, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Izrekli soglasno podporo

V današnji predstavitvi stališč poslanskih skupin so poslanci predlogu izrekli soglasno podporo.

V SDS po besedah Anje Bah Žibert nikoli nimajo težav s predlogi, ki so dobri. "Ta predlog je dober, zato ga podpiramo," je dejala.

"Zavzemamo si za enakopraven položaj vseh zaposlenih v javnem sektorju in hkrati želimo, da se končno odpravi krivica, ki se godi neki manjši skupini javnih uslužbencev," je kot razlog za podporo navedel Gregor Perič(SMC).

V NSi po besedah Blaža Pavlina novelo podpirajo, ker "so zagovorniki družine in družinskega življenja", v SNS po besedah Dušana Šiška, ker "zadeva malega človeka", v SD pa, ker sledi cilju resolucije o družinski politiki 2018-2028. Ob tem je poslanka SD Bojana Muršič dodatno izpostavila, da bo lahko sprememba upoštevana že pri odmeri letnega dopusta za leto 2020.

Jurij Lep (DeSUS) se je za podporo noveli zavzel, ker je zaradi nedorečenosti veljavnega zakona"v praksi prihajalo do nejasnosti in do neenotne uporabe", Nik Prebil(LMŠ) pa je poudaril, da pri predlogu "nikakor ne gre za dodajanje nečesa novega, ampak zgolj za izenačitev, ker sta nenazadnje obe skupini javnih uslužbencev financirani iz javnih sredstev".

V Levici so napovedali, da bodo zakon podprli, so bili pa kritični do predlagateljev, ker da so se spremembe odločili predvsem, ker zadevajo njih same. "Upam, da boste tančico spoznanja odstranili tudi, ko bomo govorili o sramotnih pokojninah, o ogabnih cenah oskrbe v koncesijskih domovih za starejše, ali ko bomo skušali končno odpraviti dodatno zdravstveno zavarovanje na pravičen način," je dejala Nataša Sukič.