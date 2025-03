Če so zdravi zobje, je tudi ostalih zdravstvenih težav bistveno manj. Ustno in splošno zdravje sta namreč tesno povezana. Ob letošnjem svetovnem dnevu ustnega zdravja so v osmih domovih starejših svoje znanje o ustni higieni obnavljali starostniki. Gre namreč za posebej ranljivo skupino, ki ima pogosto omejen dostop do redne stomatološke oskrbe, slabšo ustno higieno in zato večje tveganje za kompleksna oralna stanja.