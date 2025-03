V DSO Grosuplje so pustovali Mozarti in note

Slovenija se je za en dan preobrazila v deželo šem. Je pač pustni torek. Tako so se tudi v Domu starejših občanov Grosuplje zaposleni in stanovalci preobrazili v Mozarte in note in si s petjem in plesom ustvarili pravo pustno rajanje. Za mladostno energijo pa so z obiskom poskrbeli otroci iz vrtca Ringa Raja.