V Dubaj s 30 % first minute' popusta za jesen in zimo

Če je nekoč veljalo, da se pri iskanju počitnic splača počakati na last minute' ponudbe, so danes pogosto najugodnejše zgodnje, oziroma first-minute' rezervacije. Jesenski ali zimski oddih v Dubaju si tako lahko denimo zagotovite do kar 30 % ugodneje - in to na zanesljivi slovenski spletni platformi!

Nekateri mu pravijo sodobna betonska džungla, drugi prestižen simbol modernega časa. Ne glede na to, kateri opis vam je bližje, je Dubaj velemesto, ki se ga vsekakor splača obiskati in raziskati. Res je, gre za mesto prestiža, bogastva, sodobne arhitekture in belih peščenih plaž, a ima tudi izjemen multikulturni utrip in tisto pristno mistično skrivnostnost, ki navduši še tako zahtevnega gosta.

Nič čudnega torej, da Dubaj vsako leto obišče na tisoče ljudi z vsega sveta. Še več, mnogi se radi vedno znova vračajo. Pa ne le zato, da bi občudovali veličastne nebotičnice in luksuzne avtomobile, temveč predvsem zato, ker je Dubaj popolna destinacija tako za družinske počitnice, kot čudovit oddih v dvoje ali nepozaben dopust s prijatelji. Dubaj - popolna destinacija za jesenski in zimski skok v poletje Tudi pozimi se temperature v Dubaju gibljejo okrog 30 stopinj Celzija, zato je ta destinacija kot nalašč za jesenski ali zimski počitniški pobeg v toplo in vroče poletje na dih jemajočih plažah Perzijskega zaliva. V bogati ponudbi hotelov in apartmajev se vedno najde nekaj za vsak okus, storitve so na vrhunskem nivoju, bazeni in plaže pa čisti ter urejeni in izjemno varni. Poleg tega Dubaj že nekaj časa ni več destinacija samo za tiste z debelimi denarnicami - počitnice na tej glamurozni destinaciji na Bližnjem Vzhodu si lahko zagotovite tudi za povsem razumno ceno, je pa pri tem potrebne nekaj previdnosti. Kjer je v igri denar, so namreč izjemno priljubljene tudi prevare in tako lahko v zadnjem času beremo o številnih zlorabah pri rezervacijah počitnic prek tujih spletnih platform.

Zato rezervirajte svoj oddih v Dubaju na Počitnice.si, pri zanesljivi slovenski turistični agenciji, ki se lahko pohvali z izjemnimi akcijskimi ponudbami za vsak žep in slovi kot izjemno zanesljiv partner pri načrtovanju zasluženega dopusta. Rezervacijo lahko hitro in enostavno opravite prek spleta ali pa se osebno oglasite v njihovih fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Za zgodnje rezervacije jesenskih in zimskih počitnic v Dubaju si lahko denimo sedaj zagotovite eklskuziven 30% popust - akcijska ponudba, ki je vsekakor ne gre zamuditi! Jesenski ali zimski oddih v Dubaju - počitnice po vaši meri! S Počitnice.si lahko na oddih v Dubaj z direktnim letom poletite kar 5-krat na teden iz Ljubljane ali Zagreba . Njihova ponudba obsega kar 460 hotelov širom mesta, pri oblikovanju ponudb pa so se zavzeli za to, da si lahko čudovite počitnice v Dubaju privošči vsak - tako tisti, ki imajo omejen proračun, kot tudi oni, ki želijo uživati v brezmejnem luksuzu. Ob rezervaciji lahko izberete letalski prevoz, hotel, transfer do hotela in izlete. Sami se odločite, kako želite oblikovati svojo počitniško izkušnjo. Če denimo ne želite izletov ali transferja, ju preprosto ne dodate. Rezervirate lahko tudi samo hotel, kar pomeni, da si lahko počitnice v Dubaju resnično prilagodite povsem po svoji meri in finančnih zmožnostih.

Izkoristite TOP 'first minute' popuste do -30 % za jesenske ali zimske počitnice v Dubaju! Preverite NORO ugodno ponudbo jesenskih in zimskih turističnih paketov za Dubaj TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si z informacijami o želenem datumu odhoda, pričakovani namestitvi ter številu in starosti potnikov. Izkušeni svetovalci na Počitnice.si bodo že v nekaj urah pripravili in vam poslali nabor najboljših ponudb glede na vaše želje! Nato pa samo še dokončate izbrano rezervacijo prek spleta ali na 01/280 30 00, počakate na jesen oziroma zimo, spakirate kovčke in poletite na zaslužen oddih v sončen Dubaj, metropolitansko središče, ki ponuja obilo zabave za vse generacije, nepozabna doživetja ter vrhunsko nakupovanje. S peščene plaže na najvišjo stolpnico sveta in nato v osrčje puščave, za konec pa ... Res je, da je Dubaj dolgo veljal za počitniško destinacijo premožnih, a v zadnjih letih je z razširitvijo počitniške ponudbe ter vse boljšimi letalskimi povezavami postal dostopen tako rekoč vsem, ki si želijo nepozabnih počitnic na čudovitih peščenih plažah ter uživanje v vrhunski hotelski ponudbi s kopico aktivnosti. Poležavanje na čudovitih peščenih plažah ter uživanje v hotelskih bazenih z razgledom za luksuzne zgradbe in moderne stolpnice lahko v Dubaju odlično dopolnite z raznimi izleti , ki jih na Počitnice.si lahko rezervirate vnaprej in si tako že doma splanirate dopust po svoji meri. Med najbolj priljubljene izlete vsekakor sodi ogled Burj Khalife, najvišje stolpnice na svetu, ki v višino meri nepredstavljivih 828 metrov. Panoramo Dubaja si lahko ogledate bodisi s 124. ali s 148. nadstopja, do obeh pa vas v vsega dobri minuti popelje ekstremno hitro moderno dvigalo, v katerem sploh ne boste imeli občutka, da potujete v višave. Pot na vrh stolpnice se prične v garaži nakupovalnega središča Dubai Mall, ki se lahko pohvali z več kot 1.200 trgovinami, gosti pa tudi živalski vrt, hotel in prečudovit akvarij.

icon-expand

Moderno urbano okolje v Dubaju lahko eno popoldne zamenjate za nepozabno puščavsko doživetje z BBQ večerjo. Le dobre pol ure vožnje z džipi je namreč potrebne, da vstopite v povsem drug svet, kjer boste deležni divje vožnje po prostranih puščavskih poteh. Med drsenjem po sipinah vam bo zagotovo zastal dih, a brez skrbi, vozniki so vešči vožnje po peščenih poteh. Po adrenalinski vožnji vam bodo v kampu postregli z odličnimi dobrotami z žara, prijetno vzdušje pa bodo dopolnili zvoki orientalskih ritmov, mične trebušne plesalke ter pristna arabska čaj in šiša. Prav posebna izkušnja v Dubaju je lahko tudi večerja na tradicionalni ladji Dhow. Privoščite si izvrstno 2-urno križarjenje po Dubajskem potoku ali marini in si privoščite pogled na futuristično obzorje Dubaja z vode, medtem ko uživate na v samopostrežni večerji in zabavi v živo. Vsekakor edinstvena izkušnja, ki je izjemno priljubljena med slovenskimi gosti, saj omogoča povsem novo dimenzijo razgledov na osupljivo mesto sredi puščave.

