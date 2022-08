V Kopru že 26 dan vročinskega vala, v Dubrovniku temperaturni obrat

Tudi na Hrvaškem temperature segajo v višave in tudi na morju vročina ne popušča. A čez dan tam ni bilo najbolj vroče, pač pa ponoči na presenečenje domačinov in turistov v Dubrovniku. In sicer to za šest oziroma sedem stopinj bolj kot podnevi. Nenavaden sicer ne, a pogost pojav tudi ne.

"Čez dan je veter pihal iznad morja proti kopnem, kar je blažilo vročino ob morju, temperatura v Dubrovniku ni čez dan presegla 30 stopinj," razlaga naš hišni prognostik Rok Nosan. Ponoči pa je burja zapihala iz nasprotne smeri, s celine: "In burja je padajoč in fenski veter kar pomeni, da se zrak čez gorske pregrade ogreva in sicer za stopinjo na vsakih 100 metrov višine," še dodaja. Posledično to pomeni, da če je bilo na 1000 metrov včeraj okoli 24 stopinj, se je zrak do Dubrovnika segrel za okoli 10 stopinj in je temperatura sredi noči narasla na 34.