Policija opozarja na kraje traktorjev znamke New Holland

Policisti PU Maribor so v zadnjih dveh dneh poročali o dveh primerih kraje traktorjev. V noči na soboto je neznani storilec leto dni star traktor odtujil na območju Zgornje Senarske. Ukradeni trakrot je znamke New Holland tip T5.95, modre barve, z nameščenimi reg. tablicami MB TG-739. Materialna škoda znaša okoli 44.000 evrov.



Podoben traktor, prav tako znamke New Holland, so neznani storilci odtujili že noč prej na Zgornjem Hlapju, a ga je lastnik s pomočjo znancev našel v Vukovju.

Ker so kriminalisti v zadnjih dneh tudi na drugih območjih zaznali povečano število tatvin kmetijskih traktorjev znamke New Holland, pozivajo lastnike predvsem te znamke, da še posebej poskrbijo za varnost svojega premoženja in da so pozorni na neznance, ki se pojavljajo v okolici njihovih bivališč oz. kmetij.

Vse, ki imajo o tatvinah omenjenih traktorjev kakršnekoli informacije, naprošajo, da jim to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.