V dveh naseljih občine Kanal domnevno kemično onesnaženje pitne vode

V vodarno Močila, ki poleg industrijske cone s pitno vodo še vedno oskrbuje tudi ti dve naselji, so takoj napotili Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter policijo. Več bo predvidoma znanega danes ali v ponedeljek, je povedal kanalski župan Miha Stegel . Doslej sicer niso bili obveščeni, da bi zaradi pitja vode kdo poiskal zdravniško pomoč.

V naseljih Močila in Gorenje Polje, ki sta sedaj brez vode v omrežju, so takoj namestili gasilski cisterni, je povedal Stegel. Aprila letos so sicer večino naselij v tem delu občine priključili na drug vodni vir, namreč izvir Mrzlek, prizadeti naselji, ki se nahajata le nekaj sto metrov od vodarne Močila, pa sta se še naprej oskrbovali z vodo iz te vodarne. V obeh skupaj živi okoli 150 ljudi.

Razlog je bil v tem, da občini naselij ni uspelo povezati z dolino, kjer že uporabljajo vodo iz Mrzleka. Pri gradnji povezovalnega vodovoda so namreč le nekaj sto metrov od vodarne naleteli na cev, ki je pri pridobivanju gradbenega dovoljenja niso upoštevali.

Kot je povedal Stegel, so na občini sicer tako ali tako potekali postopki za pridobivanje novega gradbenega dovoljenja. Vloga je trenutno na upravni enoti, ko ga pridobijo, pa bodo nemudoma začeli dela za dokončanje povezave. To je začela graditi že prejšnja občinska uprava na čelu z županjo Tino Gerbec po juliju 2020, ko je do kemičnega onesnaženja prišlo v industrijski coni v Anhovem, prek katerega je do tedaj potekal vodovod za 1200 prebivalcev Deskel in okoliških krajev.

Po Steglovih besedah je po včerajšnjem dogodku še bolj jasno, da vsi tamkajšnji krajani potrebujejo dostop vode iz Mrzleka, povezave z vodarno Močila pa so, kjer je bilo to mogoče, prekinili.

V podjetju Alpacem zadeve zaenkrat ne komentirajo.