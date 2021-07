V dveh postojnskih vrtcih odkrili legionelo

Omejitve bodo veljale še vsaj deset dni. Kot je še poročala TV Slovenija, so legionelo ob rednem preverjanju odkrili v dveh enotah vrtcev v Postojni in Planini. Prav v slednji so imeli z legionelo veliko težav tudi v preteklosti, v povprečju se je tam pojavila vsako drugo leto.

Kot je za televizijo dejala ravnateljica vrtca Postojna Elizabeta Zgonc, so imeli v Planini v preteklosti skupni vodovod s tamkajšnjo osnovno šolo, ki se 25. junija zapre, zato je do legionele med počitnicami v preteklosti verjetno prihajalo zaradi manj pogostega preverjanja kakovosti vode. "Zato so lani zamenjali celoten vodovodni sistem in ga ločili od šolskega, a kljub temu se je legionela letos spet pojavila," je dejala.