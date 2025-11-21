Svetli način
Slovenija

V dveh naseljih bodo skušali zgraditi arhetip romske skupnosti

Ljubljana, 21. 11. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 9 minutami

STA
Država bo po napovedih premierja Roberta Goloba prek dveh pilotnih projektov v jugovzhodni Sloveniji in Prekmurju s ciljem sobivanja Romov z večinskim prebivalstvom poskusila urediti arhetipski romski naselji. Naselji bosta v vseh pogledih urejeni, prebivalci pa bodo morali spoštovati vse državljanske dolžnosti.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

Gre za enega od poskusov ureditve romske problematike po oktobrskem napadu na 48-letnega Novomeščana, ki je v napadu izgubil življenje.

Državni zbor je tako s ciljem okrepitve varnosti v jugovzhodni Sloveniji in drugod po državi ta teden sprejel t. i. Šutarjev zakon, ki čaka na uveljavitev. Premier Robert Golob je v izjavi po današnjem srečanju s predstavniki občin na temo skladnega regionalnega razvoja povedal, da se je že oblikovala skupina za spremljanje zakona, ki je sestavljena iz strokovnjakov z varnostnega in kazenskopravnega področja, vodil pa jo bo profesor na fakulteti za varnostne vede Branko Lobnikar.

Poleg te skupine, ki se bo ukvarjala s spremljanjem varnostne in kaznovalne problematike, pa bodo v kabinetu predsednika vlade prevzeli še koordinacijo nad pobudo za integracijo.

Ta po Golobovih besedah s ciljem integracije romske skupnosti predvideva, da bo država v jugovzhodni Sloveniji in Prekmurju izbrala dve romski naselji, v katerih bo poskusila zgraditi arhetip romske skupnosti, ki bo lahko lepo sobivala z večinskim prebivalstvom. "Ne gre le za pravice, gre tudi za dolžnosti, ki jih bo treba v takšnem naselju spoštovati," je poudaril premier.

Gre za poskus ureditve naselja, v katerem bodo na eni strani urejeni lastništvo nepremičnin, komunalna infrastruktura in dostop do javnih storitev, tudi izobraževanja, hkrati pa bodo prebivalci v njih v celoti spoštovali zakonodajo in prevzeli nase vse dolžnosti običajnih državljanov.

"Želimo na takšnih pilotnih projektih dokazati, da lahko v resnici romska skupnost z nami sobiva, ko so pravila za vse jasna in znana ter jih vsi upoštevamo na enak način," je sklenil predsednik vlade.

romska skupnost pilotni projekti integracija sobivanje regionalni razvoj
Slovenija vabi digitalne nomade, tujce izven EU

Miha1999
21. 11. 2025 13.44
Pa saj to se ti res lahko sfu...v naši 🇸🇮 Ljudje morajo za komunalni prispevek, priklop elektrike itd plačevati po 30000€ ali več, še preden sploh zalijejo prvo ploščo, kjer bo stal njihov dom, kasneje ali že prej se zakreditiramo za 40 let, da lahko sploh speljemo projekt, manjšini na drugi strani bo pa zaradi jntegracije vse podarjeno. Če to ni super, potem ne vem kaj je lahko še bolje.
