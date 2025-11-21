V dveh naseljih bodo skušali zgraditi arhetip romske skupnosti

Gre za enega od poskusov ureditve romske problematike po oktobrskem napadu na 48-letnega Novomeščana, ki je v napadu izgubil življenje.

Državni zbor je tako s ciljem okrepitve varnosti v jugovzhodni Sloveniji in drugod po državi ta teden sprejel t. i. Šutarjev zakon, ki čaka na uveljavitev. Premier Robert Golob je v izjavi po današnjem srečanju s predstavniki občin na temo skladnega regionalnega razvoja povedal, da se je že oblikovala skupina za spremljanje zakona, ki je sestavljena iz strokovnjakov z varnostnega in kazenskopravnega področja, vodil pa jo bo profesor na fakulteti za varnostne vede Branko Lobnikar.

Poleg te skupine, ki se bo ukvarjala s spremljanjem varnostne in kaznovalne problematike, pa bodo v kabinetu predsednika vlade prevzeli še koordinacijo nad pobudo za integracijo.

Ta po Golobovih besedah s ciljem integracije romske skupnosti predvideva, da bo država v jugovzhodni Sloveniji in Prekmurju izbrala dve romski naselji, v katerih bo poskusila zgraditi arhetip romske skupnosti, ki bo lahko lepo sobivala z večinskim prebivalstvom. "Ne gre le za pravice, gre tudi za dolžnosti, ki jih bo treba v takšnem naselju spoštovati," je poudaril premier.

Gre za poskus ureditve naselja, v katerem bodo na eni strani urejeni lastništvo nepremičnin, komunalna infrastruktura in dostop do javnih storitev, tudi izobraževanja, hkrati pa bodo prebivalci v njih v celoti spoštovali zakonodajo in prevzeli nase vse dolžnosti običajnih državljanov.

"Želimo na takšnih pilotnih projektih dokazati, da lahko v resnici romska skupnost z nami sobiva, ko so pravila za vse jasna in znana ter jih vsi upoštevamo na enak način," je sklenil predsednik vlade.