V DZ celodnevni zagovor ministra za delo Mesca

Zaradi tega se je po njihovem mnenju povečalo nezaupanje v državne institucije in v funkcijo ministra. Ocenjujejo tudi, da je minister kot koordinator za romska vprašanja "pogrnil na celi črti", pozive in predlagane ukrepe pa ignoriral.

Opozicijski poslanci v interpelaciji, ki so jo vložili po oktobrskem napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Novomeščan, ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mescu očitajo zlasti opustitev dolžnega ravnanja na področju socialne politike.

Mesec očitke zavrača kot neutemeljene ter izpostavlja, da je ključno področje romske politike socialna vključenost. Ob tem je v odgovoru na interpelacijo žogico vrnil tudi predlagateljem in jim očital ignoriranje sprejetih ukrepov ter izpostavil, da je stagnacija romske politike tudi posledica neukrepanja preteklih vlad.

Predlagatelji interpelacije poslancem sicer predlagajo razrešitev Mesca z ministrske funkcije, a bi bil uspeh takšnega predloga ob obstoječih parlamentarnih razmerjih politično presenečenje. Za razrešitev ministra je namreč potrebnih 46 glasov poslancev, predlagatelji jih imajo 32, tudi ob napovedani podpori treh poslancev iz vrst Demokratov, pa torej nimajo zadostnega števila glasov za odhod Mesca z ministrskega položaja.

Tako je v razpravi, za katero bodo poslanci imeli na voljo 12 ur in pol, pričakovati zlasti obračune med eno in drugo stranjo o učinkovitosti in sprejetih ukrepih na področju socialne politike.