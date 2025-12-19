Naslovnica
V DZ celodnevni zagovor ministra za delo Mesca

Ljubljana, 19. 12. 2025 07.16 pred 50 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA
Minister za delo Luka Mesec

Z interpelacijo ministra za delo Luke Mesca, ki mu SDS in NSi očitata neučinkovito socialno politiko, bo DZ sklenil izredno sejo. Mesec očitke zavrača in poudarja sprejete ukrepe. Razmerja v DZ ne obetajo 46 glasov za razrešitev ministra in uspeha interpelacije, zato je v celodnevni razpravi pričakovati zlasti žgočo debato o ministrovem delu.

Opozicijski poslanci v interpelaciji, ki so jo vložili po oktobrskem napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Novomeščan, ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mescu očitajo zlasti opustitev dolžnega ravnanja na področju socialne politike.

Zaradi tega se je po njihovem mnenju povečalo nezaupanje v državne institucije in v funkcijo ministra. Ocenjujejo tudi, da je minister kot koordinator za romska vprašanja "pogrnil na celi črti", pozive in predlagane ukrepe pa ignoriral.

Luka Mesec
Luka Mesec
FOTO: Bobo

Mesec očitke zavrača

Mesec očitke zavrača kot neutemeljene ter izpostavlja, da je ključno področje romske politike socialna vključenost. Ob tem je v odgovoru na interpelacijo žogico vrnil tudi predlagateljem in jim očital ignoriranje sprejetih ukrepov ter izpostavil, da je stagnacija romske politike tudi posledica neukrepanja preteklih vlad.

Predlagatelji interpelacije poslancem sicer predlagajo razrešitev Mesca z ministrske funkcije, a bi bil uspeh takšnega predloga ob obstoječih parlamentarnih razmerjih politično presenečenje. Za razrešitev ministra je namreč potrebnih 46 glasov poslancev, predlagatelji jih imajo 32, tudi ob napovedani podpori treh poslancev iz vrst Demokratov, pa torej nimajo zadostnega števila glasov za odhod Mesca z ministrskega položaja.

Tako je v razpravi, za katero bodo poslanci imeli na voljo 12 ur in pol, pričakovati zlasti obračune med eno in drugo stranjo o učinkovitosti in sprejetih ukrepih na področju socialne politike.

Luka Mesec interpelacija minister za delo socialna politika Državni zbor

SORODNI ČLANKI

Opozicija vložila interpelacijo Mesca. Ministrstvo: Prioriteta je vzpostavitev reda

Maljevac ostaja minister za solidarno prihodnost

Maljevac: V primeru zamud bom prevzel politično odgovornost

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iskriv
19. 12. 2025 08.12
Ko v opoziciji napovejo interpelacijo je to edini dan , ko so vsi opozicijski zlasti SDS ovi poslanci v parlamentu , drugače jih v službo hodi samo 1/3 . Zopet bodo brezplodno zapravljali davkoplačevalski denar .
Odgovori
+1
1 0
KVAJSTABO
19. 12. 2025 08.12
Opravil je izpit (naučil se je koliko toliko komunicirati, obvlada vse vrste manipulacij, obvlada življenje krtov) zdaj lahko gre in naj s seboj vzame teha Majavca. Zapomnita si d....a, laž ima kratke noge. Je pa res, da narod požira tale g.... (holaž) , ki ga kuhate na vladi. Ko ju vidim tudi pir nima več tacga okusa kot običajno.
Odgovori
0 0
Sinner 666
19. 12. 2025 08.12
majstr je zgubu kompas
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
19. 12. 2025 08.09
Ne vem, kako se lahko pri nas zgodilo, da ima Levica pri nas tolikšno moč. Na volitvah so se s 4,3 % za mišji klinac sploh uvrstili v parlament, sedaj pa vodijo našo zunanjo, gospodarsko, davčno, socialno, kulturno in zdravstveno politiko. Sloveniji se na vseh teh področjih dela zgodovinska škoda, ki jo bomo popravljali še vsaj desetletje…Potrebujemo le še idejo, da sprejmemo kakšen milijon palestnskih beguncev in po stoletjih borbe za svojo nacionalno državo adijo domovina Slovenija za vse večne čase…Češka nas je po BDP že dohitela, itak pa nas v naslednjem (Bog ne daj) mandatu leve vlade po BDP prehiti še Hrvaška...
Odgovori
0 0
Nightingale
19. 12. 2025 08.09
Si predstavljate delomrzneža, brez dneva delovne dobe, na blagajni v Hoferju ali za tekočim trakom v Ljubljanskih mlekarnah? Jaz tudi ne...
Odgovori
0 0
Pikopiko
19. 12. 2025 08.08
Zakaj preprosto ne dvigne minimalca na 2000 eur. Človek je totalno nepismen. Še zdaj ni dojel, da dvig minimalca v enem mesecu vse dvigne na isto raven. Samo produktivnost lahko dvigne plačo.
Odgovori
0 0
