V DZ dokument za boljšo zaščito žrtev nasilja v družini in nad ženskami

Predlog resolucije določa cilje, ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in zmanjševanje nasilja v družini in nad ženskami. Predlog prvič združuje tako področje nasilja v družini kot nasilja nad ženskami. Z dokumentom želijo prepoznati ključna področja, pri katerih so pomanjkljivosti oziroma je delovanje slabše in bi bile potrebne spremembe. Hkrati so določeni cilji in ukrepi za izboljšave.

Dokument predvideva še večjo strokovnost osebja, ki se pri svojem delu srečuje s problematiko. Povečati želi ozaveščenost družbe in doseči ničelno toleranco do nasilja v družini in nad ženskami. Hkrati naj bi izboljšali predpise na obravnavanem področju in spremljanje področja, prav tako pa tudi organizacijo področja.