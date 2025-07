V DZ določili potek izredne seje o razveljavitvi sklepa za referendum

Državni zbor je 4. julija s 46 glasovi za in 42 proti sprejel predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov. Soglasno so ga podprli še v SD, pa tudi v opozicijskih SDS in NSi in samostojna poslanca Dejan Kaloh in Mojca Šetinc Pašek ter Tine Novak iz poslanske skupine nepovezanih poslancev. Proti so bili vsi poslanci Svobode.

V Svobodi so nato 11. julija vložili predlog za razveljavitev sklepa o razpisu tega referenduma, saj je referendumsko vprašanje nejasno in zavajajoče, je po srečanju s predsedniki parlamentarnih strank pojasnil premier Robert Golob.

Enako je na današnjem kolegiju predsednice DZ dejala vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič. "Moramo biti odgovorni in državotvorni," je pozvala. "Sklep je bil izglasovan, pri čemer se ni ravnalo državotvorno," je bila kritična. Tudi ustavni pravniki so po njenih besedah ocenili, da je referendumsko vprašanje nejasno in zavajajoče.