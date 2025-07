V DZ glasovanje o omejitvi kratkotrajnega oddajanja

Odbor DZ za gospodarstvo je k predlogu novele zakona sprejel več dopolnil, ki so sledila pripombam zakonodajno-pravne službe DZ. Predlog tako določa, da bo kriterije za določitev občin s splošno časovno omejitvijo oddajanja določila vlada, pri tem pa bo upoštevala analizo o nedostopnosti stanovanj in obseg oddajanja v kratkotrajni najem. Seznam bo veljal dve leti. Te občine bodo lahko po opravljeni analizi omejitev spremenile, in sicer na najmanj 30 in največ 270 dni v koledarskem letu.

Po predlogu novele se ustvarja pravno podlago za regulacijo tudi v občinah, ki ne bodo uvrščene na seznam občin s krizo na stanovanjskem trgu, tako da bodo lahko na podlagi analize določile omejitev, ki je najmanj 60 dni oddajanja v koledarskem letu.

Predlog medtem ne predvideva več razlikovanja časovne omejitve glede na tip stavbe, potem ko je prvotni predlog predvideval omejitev na 90 dni v večstanovanjskih in 180 dni v eno- in dvostanovanjskih objektih. Ob tem črta omejitev, da je mogoče v večstanovanjskih stavbah dejavnost izvajati le s statusom sobodajalca.